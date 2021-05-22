富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

▲ 富邦人壽擴大確診慰問金給付對象，涵蓋非保戶。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

因應我國疫情緊繃，富邦人壽今（22）日提出５大應變措施，分別是續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、傳真或Email受理特定保全服務、保險理賠採「從新從優」原則，並提供「確診關懷慰問金」，擴大對象涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員（受政府徵召的退休醫護協助防疫者也適用）等，確診者也將提供3萬元慰問金。

第一，續期保費緩繳；疫情等級1到3級時，受疫情影響的保户，可以附上證明文件申請緩繳保費3個月。當疫情升級為4級時，疫區內保戶不須個別申請，將依政府所宣布的區域，主動給予續期保費緩繳。

第二，保單借款利息緩繳；疫情等級1~3級時，受疫情影響之保户，可以附上證明文件緩繳保單借款利息3個月。當疫情升級為4級時，疫區內保戶不須個別申請，將依政府所宣布的區域，主動給予保單借款利息緩繳。

第三，保全服務；保全各項申請除了可利用保戶會員專區進行線上交易服務外，無法透過會員專區進行線上交易者，另融通保戶可採拍照、掃描申請文件後以傳真或Email等方式提出申請。

第四，保險理賠採「從新從優」原則；針對此次確診新冠肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付；另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。此外，已投保住院醫療險（無論日額型或實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論投保時間、只要為富邦人壽保戶，採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，讓保戶擁有完整的醫療保障、安心接受治療。

第五，提供保戶、醫護與防疫人員「確診關懷慰問金」；富邦人壽給予確診保戶及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎（COVID-19）的保戶6,000元，如果同時為防疫與醫護人員則給3到5萬元，也擴大慰問金給付對象涵蓋非保戶。