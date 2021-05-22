　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 富邦人壽擴大確診慰問金給付對象，涵蓋非保戶。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

因應我國疫情緊繃，富邦人壽今（22）日提出５大應變措施，分別是續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、傳真或Email受理特定保全服務、保險理賠採「從新從優」原則，並提供「確診關懷慰問金」，擴大對象涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員（受政府徵召的退休醫護協助防疫者也適用）等，確診者也將提供3萬元慰問金。

第一，續期保費緩繳；疫情等級1到3級時，受疫情影響的保户，可以附上證明文件申請緩繳保費3個月。當疫情升級為4級時，疫區內保戶不須個別申請，將依政府所宣布的區域，主動給予續期保費緩繳。

第二，保單借款利息緩繳；疫情等級1~3級時，受疫情影響之保户，可以附上證明文件緩繳保單借款利息3個月。當疫情升級為4級時，疫區內保戶不須個別申請，將依政府所宣布的區域，主動給予保單借款利息緩繳。

第三，保全服務；保全各項申請除了可利用保戶會員專區進行線上交易服務外，無法透過會員專區進行線上交易者，另融通保戶可採拍照、掃描申請文件後以傳真或Email等方式提出申請。

第四，保險理賠採「從新從優」原則；針對此次確診新冠肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付；另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。此外，已投保住院醫療險（無論日額型或實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論投保時間、只要為富邦人壽保戶，採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，讓保戶擁有完整的醫療保障、安心接受治療。

第五，提供保戶、醫護與防疫人員「確診關懷慰問金」；富邦人壽給予確診保戶及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎（COVID-19）的保戶6,000元，如果同時為防疫與醫護人員則給3到5萬元，也擴大慰問金給付對象涵蓋非保戶。

ET快訊
穩交最正主播3年！　威廉被問「什麼時候要當爸爸」驚曝：已經是
花蓮淪陷+3本土！雙北確診破千人　本島「最後3淨土」曝光
台中+11創新高！3天快篩4712人64陽性　PCR檢測驚人
萬華男猝死！女友茶室上班確診　他房門前斷氣「卡門」死亡多日
嗆中央別創新名詞！柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚
「校正回歸」通報+400例原因曝！ 將回補5／16～21確診

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

桃園工人鷹架施工嫌熱脫口罩！路人秒檢舉　警函送裁罰

邱宇辰直播喝high「粉絲數暴漲」！　收爆量私訊傻眼：叫我每天喝

環南市場攤商女兒快篩陽性　柯文哲：1人感染就停市台北市會垮掉

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

藍寶堅尼「5年內推出電動超跑」！執行長：大環境讓品牌必須轉型

疫情升溫「乖乖在家吃什麼？」　五星飯店推電商產品及外帶美食搶市

李昇基演《Mouse》後遺症：還在努力送走正直　「這感情第一次」

歐陽娜娜上海小公寓「文藝風裝潢曝光」！　插花、日落燈質感爆棚

嚴爵風光簽下網紅組合　出道記者會竟慘遭取消...演唱會也延期

果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

保險熱門新聞

台產「防疫保單」出單率已逾6成　封城不賠！

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

旺旺友聯「防疫保單」改停賣策略　1專案恢復上架！

南山人壽推防疫保單！　結合住院醫療與疫苗接種保障

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

台產「防疫保單」理賠申請475件　兩週增加96件！

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

肺炎確診遭關店停業！南山產物推「全台首張」防疫保單主約

「保單借款」6大優點　專家這麼說

「防疫保單」遭爆申請理賠遭拒　台產揭關鍵原因！

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

確診連續暴增　壽險業者透露「防疫保單」不排除停售！

重複投保可退費　恐有解約潮　

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

更多熱門

相關新聞

新北白沙灣關閉！遊客「無罩硬闖」趴趴走

新北白沙灣關閉！遊客「無罩硬闖」趴趴走

近日本土疫情爆發，全台多地觀光景點關閉，避免人潮群聚。不過，新北一位民眾爆料，白沙灣景點早已關閉，22日依舊有不少遊客偷偷闖入，甚至有人沒戴口罩，氣得公布照片畫面。

柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚、破2千分享

柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚、破2千分享

孫大千：難道陳時中不能好好坦白？

孫大千：難道陳時中不能好好坦白？

防止醫院被擊垮！柯文哲揭防疫新戰略

防止醫院被擊垮！柯文哲揭防疫新戰略

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎社區感染富邦人壽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

今增321+400例上週個案　新北384例最多

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

單日暴增321例本土！　2例死亡

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

幕後／雙北清查400例未上報　陳時中替地方說情

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面