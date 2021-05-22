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女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手，企圖詐領245萬餘元被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手，企圖詐領245萬餘元被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

防疫期間仍有詐騙集團蠢動！桃園市中壢警分局日前接獲報案，有民眾在網路上刊登求才廣告，要求提供個人身分證件與銀行存摺等資料，未料幾天後帳戶突然出現不明鉅款，後來便有詐團人員要求其全數提出交付，警方成立專案小組，21日下午在詐團指定高鐵桃園站內交款時，當場逮捕女車手盜案，現場查出245萬餘元贓款，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局仁愛派出所日前接獲民眾報案指稱，他在網路發現刊登求職賺外快廣告，私下與對方聯絡，對方要求提供個人身分證件與銀行存摺等個資，未料幾天後帳戶出現不明鉅款，他質疑可能被詐騙集團利用當作詐騙帳戶使用，因此向警方報案，也擔心自己成為共犯。

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手欲詐領245萬餘元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手欲詐領245萬餘元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局成立專案小組偵辦這種新興詐騙手法，根據報案民眾透露，詐團與他約在21日下午相約在高鐵桃園站內交付帳戶內所有款項245萬3千餘元，報案民眾提領存款放在紙袋內，在站內等候詐團人員前來取款，結果發現47歲的劉姓女子前來取款，還在現場清點款項，被守株待兔員警當場逮個正著。

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手涉嫌詐欺，被員警帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局21日下午在桃園高鐵站內查獲劉姓女車手涉嫌詐欺，被員警帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉女對員警訊問一再避重就輕，辯稱只是來取款不清楚幕後指使者，警方則將贓款與手機等證物全數查扣，全案偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將劉女移請桃檢偵辦。

中壢警分局長陳錦坤呼籲，求職詐騙常見手法就是騙取證件或存摺，使其帳戶當作人頭帳戶，身分證件則被拿來申辦詐騙用電話門號，導致求職者成為詐騙共犯，名下所有帳戶都會被凍結，凡接獲任何電話、訊息要求提供帳戶證件、交付金錢等情況，均應冷靜查證以免落入詐騙集團圈套。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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