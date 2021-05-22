驚！桃園6歲女童攀7樓外牆　網：疫情不可怕，可怕的是小孩

▲臉書《抱怨公社》一則貼文「疫情不可怕，可怕的是小孩」，1名小女孩21日在住家大樓7樓外牆上站立，引起網友驚呼。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友21日深夜上傳臉書《爆怨公社》一則「疫情不可怕，可怕的是小孩」貼文，圖中1名女小孩爬上7樓外牆上站立，目擊者發現後拍攝下來，原po網友：「哇靠...特技表演？躲貓貓？真的差點嚇破我的小膽膽！」龜山警分局指出，警方收到報案後火速趕往查看，該名小女孩被鄰居發現後很快就抱進房內，員警告誡房內阿嬤要留意家中小孩動態，並關閉門窗，還好僅是虛驚一場。

網友這則「疫情不可怕，可怕的是小孩」貼文引起近3千餘位網友觀看，3百餘位網友留言，網友直言「看到這個我笑不出來，她只是比較幸運沒摔下去，大人不看好，保證沒第二次好運」、「媽媽請趕快將家裡裝隱形鐵窗，小孩有一就有二 哪天掉下去就什麼都沒了」、「真的是熊孩子啊！看到心臟快跳出來了！」

龜山警分局21日上午11時50分接獲報案指稱，轄區某社區大樓7樓外牆，有一名6歲小女孩站立，大埔派出所員警火速趕抵該大樓，但小女孩已被鄰居抱進房內；據了解，小女孩趁阿嬤在房內不注意時偷偷爬到外牆，但可能無力爬回屋內，目擊者發現趕緊告訴鄰居，將小女孩抱進房內。

龜山分局大埔派出所副所長劉翁宇表示，員警查訪後已告誡被驚嚇的阿嬤，一定要注意小孩動態緊閉門窗，尤其是年幼子女，事後已依職權通報市府主管機關家防中心處理。

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