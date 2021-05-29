升四級警戒準備！侯友宜喊「在家要戴口罩」　網傻：別再整人耶

記者劉維榛／綜合報導

本土新增320例本土個案，校正回歸166例與21死亡，其中新北新增224例最多。雙北已喊出四級警戒演練，包括停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業等，新北市長侯友宜更呼籲，在家也需佩戴口罩，引發網友傻喊「不要再整人耶！」

▲侯友宜更呼籲，在家也要戴口罩！（圖／ETtoday新聞雲直播）

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記者會上，侯友宜呼籲，疫情期間大家務必遵守「高度警戒、低度活動」準則，若屆時升至四級警戒，民眾若從室外返家，室內又不能與家人保持適當的距離，「口罩就戴著」，尤其上有老下有小的家庭，「你就要戴著！」

此話一出，讓記者不禁納悶發問，「為何市長會呼籲大家返家還戴口罩？民眾很難做到一整天室內外都佩戴，這個方法真的可行嗎？」

侯友宜坦言，「這個真的很困難，四級裡面確實有這樣的規定」，是希望大家能養成這個習慣，畢竟民眾在外上班，在外摸到什麼病毒細菌，沒有人有把握，因此回到家清潔消毒外，最好與家人保持社交距離，若無法保持社交距離，「口罩一定要戴上，可以保護自己也保護家人」，與孩子接觸時，較能有安全的保護。

消息一出，有網友哀號「不要再整人耶」、「不要逼我長痘痘，乾」、「不用呼吸了嗎」。至於四級警戒「六大執行措施」包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間。

對此，侯友宜說明，根據中央指引的「四級警戒準備因應事項」當中，家戶內亦保持社交距離或「佩戴口罩」，才會做出如此要求。

▼新北四級管制曝光！（圖／新北市府提供）

