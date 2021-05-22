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桃園驚喜大雨1小時　石門水庫集水區「雨量竟爆零」好可惜

▲桃園市21日深夜降下大雨且持續下了約1小時，但石門水庫壩頂卻滴水未降。（圖／翻攝自桃園市觀光旅遊局即時影像）

▲桃園市21日深夜降下大雨且持續下了約1小時，但石門水庫壩頂卻滴水未降。（圖／翻攝自桃園市觀光旅遊局即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市21日深夜降下大雨且持續約1個小時，全市平地多處積水，也讓市民鬆了一口氣，終於下雨了！但石門水庫所在的上游地區降雨量為零，桃園市觀旅局即時影線顯示，石門水庫水壩根本未下雨，根據石門水庫及時水情顯示，有效蓄水量已跌破2000萬噸約1991.02萬公噸，有效蓄水量也跌配10%為9.8%，預測供水天數僅剩15天，水情進入紅燈恐難避免。

桃園市昨晚10時30分許降下大雨，部分地區甚至還夾雜閃電，大雨持續下了約1小時左右，許多市民終於見到久違的大雨都開心不已，希望能為石門水庫解渴，但據指出，石門水庫上游大溪、龍潭與復興等集水區、宜蘭池端等上游降雨量為零，為水庫解渴成為空歡喜。

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▲桃園市21日深夜降下大雨且持續下了約1小時，石門水庫上游剩餘僅不到一成蓄水。（圖／翻攝自桃園市觀光旅遊局即時影像）

▲桃園市21日深夜降下大雨且持續下了約1小時，石門水庫上游剩餘僅不到一成蓄水。（圖／翻攝自桃園市觀光旅遊局即時影像）

桃園市長鄭文燦21日重申桃園水情很有可能由橙燈轉為紅燈，一旦進入紅燈就會進行二階限水，現在是從減壓供水改成減量供水2成，若二階限水就必須分區供水或分時供水，大概會朝供五停二方向，市民朋友要有心理準備，桃園進入紅燈可能性非常大，會請市府等各單位做好準備，各種方案都要派上用場

針對石門水庫水情欠佳，自來水公司二區處已宣布，各服務所即日起停止受理工業水車售水業務，已預約載水尚未繳費車次則一律取消。

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關鍵字：

桃園降大雨石門水庫降雨量為零

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