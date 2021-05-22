　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

▲桃園市長鄭文燦22日在防疫會議表示，中央疫情中心希望桃園增加3處檢疫所，經過與基層醫療院所討論與盤點後可釋出400張病床作為專責病房，但希望爭取桃園輕症者入住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦22日在防疫會議表示，中央疫情中心希望桃園增加3處檢疫所，經過與基層醫療院所討論與盤點後可釋出400張病床作為專責病房，希望爭取讓桃園輕症者入住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於雙北疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心希望桃園市現有5個集中檢疫所能擴大至8個以上，市長鄭文燦22日表示，有關防疫能量提升部分，經過衛生局與11家專責醫院討論盤點後可釋出約400床專責病床，但除支援雙北外，但桃園也有需求，他已向中央爭取能量，讓桃園輕症者能入住使用。

鄭文燦指出，桃園市衛生局日前與11家專責醫院討論防疫專責病床與負壓隔離病房總計有388床，目前都面臨飽和，召開醫院聯防會議討論與盤點後可釋出約400床專責病床，將視醫院人力需求，提供做為專責病床，中央也希望桃園能增加至少3個集中檢疫所，但桃園市也有需求，已向中央爭取能量，讓桃園輕症者能入住使用。

防疫旅館部分，華航諾富特飯店21日開始重新營業，中央指派王必勝為指揮官，其中諾富特將專責為機組人員作為防疫旅館，並由中央指派保安與衛生組，保安組由警政署負責，衛生組則由衛福部派駐，以高標準執行機組人員檢疫部分，諾富特飯店未來24小時將全程監看機組人員是否落實檢疫隔離規定，4百多位工作人員經過檢疫後均已回到飯店工作崗位。

▲桃園市防疫會議上，各局處聽取市長說明最新防疫報告內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市防疫會議上，各局處聽取市長鄭文燦說明最新防疫報告內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市四大超商將停止內用，超市與百貨則比照停止內用改成外帶，美食區必須用隔板；傳統市場包括公民營，全市共有56家，音市場人流較複雜，要實施實名制不容易，市府經發局已協調各自治會嚴格實施禁止內用改成外帶，違者將開罰。

有關教育局「停課不停學」政策，根據教育局調查，全市各校線上教學已超過9成3，教育局提供1萬7千個平板電腦，數量部分應該是充足的，行政人員可居家辦公，針對考核評鑑則建議盡量取消，以降低學校負擔，教職員採網路打卡即可，學校可專心在線上教學工作。

目前桃園市確診人數較多，民眾若有需求篩檢，請撥打1922專線，不要打119或1999；由於下週新的疫苗將到達，請衛生局落實醫護人員優先施打政策，桃園市醫護人員施打率在六都中算較高，已施打3萬8千多劑，下一波疫苗接種，要求醫務人員與非醫務人員必須分流，因為醫院防護很重要，尤其雙北部分醫院已出現醫護人員確診案例，下波疫苗到達後，請讓醫護人員優先施打。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／市場買菜引爆怒火互嗆打架！2男未戴口罩　網轟：去快篩站打啦

►桃園水情非常可能進紅燈　鄭文燦：如二階限水「供五停二」

►2月大男嬰頭部骨折腦傷慘死！保母鬼扯翻身壓到　一張紙打她臉

ET快訊
400例確診個案竟「校正回歸」　她諷：財報緩列虧損嗎？
「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了
快訊／雙北公務機關「一半的人居家辦公」　跨區移動者優先
快訊／屏東增5確診！萬華吃鵝肉確診「妻也染疫」　足跡曝光
單日增2死！80多歲男「無萬華活動史」　咳嗽發燒送醫1天不治
今確診+校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！
快訊／台中今增11本土確診　市府15:00公布染疫足跡
本土增321例！400例本土「回歸上週個案」　新北市384例
快訊／新冠再添2死！　雙北升三級警戒一周已有5人喪生
快訊／單日暴增321例本土！　2例死亡
LIVE／今「本土確診數上看400」　陳時中最新說明
快訊／富邦人壽再爆業務員確診！
方艙醫院部署中！柯文哲出招畫SOP：2時段收病患、小夜人力要
快訊／政治大學1學生確診！　校長發信證實
獨／直擊高雄「無罩淫業」！　超胸熱褲妹火辣人與人連結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南送餐給第一線防疫醫護人員　黃偉哲與民間企業以行動給醫護人員溫暖

花蓮潛水男入夜未上岸！　空偵機吊掛救起無生命跡象

違反防疫開罰不手軟　台南首間補習班違規上課移衛生局開罰

桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

防疫保護進一步　台南救護員穿著冷卻背心防止中暑

防堵疫情擴散刻不容緩　雲林移民署多元管道宣導

嘉縣警查毒不手軟　一周查獲毒品案17件　逮捕20名藥頭＋29名藥腳

詐騙出新招！護理師遭騙母確診　花蓮急召匡列3百人⋯虛驚一場

台東宣布「不戴罩就開罰」　饒慶鈴：口罩戴好戴滿歡迎檢舉

台東跟進關閉娃娃機店！違者開罰勒令停業　籲業者勿心存僥倖

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

台南送餐給第一線防疫醫護人員　黃偉哲與民間企業以行動給醫護人員溫暖

花蓮潛水男入夜未上岸！　空偵機吊掛救起無生命跡象

違反防疫開罰不手軟　台南首間補習班違規上課移衛生局開罰

桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

防疫保護進一步　台南救護員穿著冷卻背心防止中暑

防堵疫情擴散刻不容緩　雲林移民署多元管道宣導

嘉縣警查毒不手軟　一周查獲毒品案17件　逮捕20名藥頭＋29名藥腳

詐騙出新招！護理師遭騙母確診　花蓮急召匡列3百人⋯虛驚一場

台東宣布「不戴罩就開罰」　饒慶鈴：口罩戴好戴滿歡迎檢舉

台東跟進關閉娃娃機店！違者開罰勒令停業　籲業者勿心存僥倖

高雄女無罩趴走超商！民眾傻眼報警　她嗆：我是什麼身份...白癡

抓到了！恆春包棟民宿「無罩開趴」狂歡　旅客全來自彰化

台南送餐給第一線防疫醫護人員　黃偉哲與民間企業以行動給醫護人員溫暖

400例確診個案竟「校正回歸」　她諷：財報緩列虧損嗎？

銀亮長蛇浮遊鐵道上空　丹麥以人行天橋建構不凡的日常地景

百貨美食外送大噴發成長3成　起司流沙塔一天狂賣800個

大雨沖刷墳場「百具屍體外露」　印度驚悚空拍曝光！野狗瘋啃人骨

她搭捷運不戴口罩...躲廁所戴好「出來吵」　警勸離依規定開罰

快訊／彰化今增4本土確診　縣府15:00公布染疫足跡

「假想敵」登陸！日本自衛隊大規模實彈演習　掃描鷹無人機首上陣

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

地方熱門新聞

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

水果家族淪箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

即／朝陽女大生K歌群聚　陽性19人二採結果出爐

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

台大金山分院「防護衣」短缺　張錦豪緊急爭取200套

成醫手術房兇殺案林光宇決定賠償被害人

資金紓困振興貸款期限延長至6月30日

台東宣布不戴罩就開罰　歡迎民眾具名檢舉

台東跟進關閉娃娃機店　違者開罰勒令停業

桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

台南救護員穿著冷卻背心防止中暑

竹市未戴口罩開罰91件

AH-1W飛官開車撞工程車送醫不治

更多熱門

相關新聞

游錫堃：國會消毒未敢鬆懈

游錫堃：國會消毒未敢鬆懈

民進黨立委羅致政一位家住萬華區的助理傳出確診後，立法院陸續消毒羅致政在院內行經的地點與路徑，不過為求慎重，國軍化學兵於今（22）日一早進駐立法院進行大清消。對此，立法院長游錫堃下午透過表示，國會消毒，未敢鬆懈，立法院加強消毒，感謝辛苦的工作夥伴。

防疫穩了？陳時中曝：確診率已降到2.8%

防疫穩了？陳時中曝：確診率已降到2.8%

台南更新新北個案2336足跡日期

台南更新新北個案2336足跡日期

「方艙醫院」部署中！柯文哲出招畫SOP

「方艙醫院」部署中！柯文哲出招畫SOP

富邦人壽再爆業務員確診！金融業總計9家15員工染疫

富邦人壽再爆業務員確診！金融業總計9家15員工染疫

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情疫情鄭文燦專責病床

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

今增321+400例上週個案　新北384例最多

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

單日暴增321例本土！　2例死亡

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面