桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

▲桃園市長鄭文燦22日在防疫會議表示，中央疫情中心希望桃園增加3處檢疫所，經過與基層醫療院所討論與盤點後可釋出400張病床作為專責病房，希望爭取讓桃園輕症者入住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於雙北疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心希望桃園市現有5個集中檢疫所能擴大至8個以上，市長鄭文燦22日表示，有關防疫能量提升部分，經過衛生局與11家專責醫院討論盤點後可釋出約400床專責病床，但除支援雙北外，但桃園也有需求，他已向中央爭取能量，讓桃園輕症者能入住使用。

鄭文燦指出，桃園市衛生局日前與11家專責醫院討論防疫專責病床與負壓隔離病房總計有388床，目前都面臨飽和，召開醫院聯防會議討論與盤點後可釋出約400床專責病床，將視醫院人力需求，提供做為專責病床，中央也希望桃園能增加至少3個集中檢疫所，但桃園市也有需求，已向中央爭取能量，讓桃園輕症者能入住使用。

防疫旅館部分，華航諾富特飯店21日開始重新營業，中央指派王必勝為指揮官，其中諾富特將專責為機組人員作為防疫旅館，並由中央指派保安與衛生組，保安組由警政署負責，衛生組則由衛福部派駐，以高標準執行機組人員檢疫部分，諾富特飯店未來24小時將全程監看機組人員是否落實檢疫隔離規定，4百多位工作人員經過檢疫後均已回到飯店工作崗位。

▲桃園市防疫會議上，各局處聽取市長鄭文燦說明最新防疫報告內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市四大超商將停止內用，超市與百貨則比照停止內用改成外帶，美食區必須用隔板；傳統市場包括公民營，全市共有56家，音市場人流較複雜，要實施實名制不容易，市府經發局已協調各自治會嚴格實施禁止內用改成外帶，違者將開罰。

有關教育局「停課不停學」政策，根據教育局調查，全市各校線上教學已超過9成3，教育局提供1萬7千個平板電腦，數量部分應該是充足的，行政人員可居家辦公，針對考核評鑑則建議盡量取消，以降低學校負擔，教職員採網路打卡即可，學校可專心在線上教學工作。

目前桃園市確診人數較多，民眾若有需求篩檢，請撥打1922專線，不要打119或1999；由於下週新的疫苗將到達，請衛生局落實醫護人員優先施打政策，桃園市醫護人員施打率在六都中算較高，已施打3萬8千多劑，下一波疫苗接種，要求醫務人員與非醫務人員必須分流，因為醫院防護很重要，尤其雙北部分醫院已出現醫護人員確診案例，下波疫苗到達後，請讓醫護人員優先施打。

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