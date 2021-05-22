「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆

網搜小組／劉維榛報導

新北一名男子進超商沒戴口罩，還脫序上演《九品芝麻官》「打我呀！笨蛋」的戲碼，被封稱為中和「方唐鏡」，事後妻子急寫下46字道歉。但有趣的是，早在3月時，美女律師賴瑩真曾解析，若遭他人挑釁「打我呀」，自己也忍不住K下去，到底可否主張無罪，答案長知識了。

▲張男奇葩模仿「方唐鏡」，成了全台笑柄！（圖／翻攝自臉書我是中和人）



[廣告]請繼續往下閱讀...

先回顧這起中和「方唐鏡」荒謬事蹟，20日上午，張姓男子「無罩」赴超商買東西，店員見狀後2度勸導戴上口罩，但張男不論如何就是不肯配合，還回嗆店員「我就是不戴，要請我出去的話，那我影印紙的錢不付了」。

怎料接下來讓店員更傻眼，張男在門口一邊拿下口罩，一邊挑釁說「我（口罩）拿下來了喔」，接著就開始仿效《九品芝麻官》狀師方唐鏡的出場橋段，在店門口反覆橫跳，「我進來了，我又出來了，我又進來了，唉～我又進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。

脫序舉止引發瘋傳，北市衛生局獲報後，隨即依法對張男開出1.5萬元罰單。而張妻也在臉書羞愧道歉，表示「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧，因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。」不僅如此，張男的黑歷史也被挖出，竟是4年前松菸護樹、舌吻挖土機的「護樹哥」。

▲若真的打下去，民眾無法主張「無罪」！（圖／翻攝瑩真律師）

值得深思的是，當時張男嗆聲「打我呀，笨蛋」時，假設超商店員真的一時衝動揍下去，到底可否主張無罪？實際找到美女律師賴瑩真的YouTube頻道，發現3月時，她為了緬懷已故男星吳孟達的經典之劇，曾分析「九品芝麻官『打我啊笨蛋』，吳孟達真的打下去，可以無罪嗎？」

賴瑩真直言，這種A方（以下簡稱代替）嗆聲打我的要求，而B方（以下簡稱代替）氣得打下去的狀況，在現實生活中還真的不少。賴瑩真進一步解析，司法實務上認為，「哩來哩來！打我啊！有種你就試試看」等話語，代表對方明顯在挑釁，「就是嗆你不敢，並非要你打下去，沒有算是得到對方的承諾，這個行為還是有可罰的違法性，不能夠阻卻違法」，總結來說，若劇中方唐鏡要告包龍星傷害罪的話，還是可以告得成功。