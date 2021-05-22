　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆

網搜小組／劉維榛報導

新北一名男子進超商沒戴口罩，還脫序上演《九品芝麻官》「打我呀！笨蛋」的戲碼，被封稱為中和「方唐鏡」，事後妻子急寫下46字道歉。但有趣的是，早在3月時，美女律師賴瑩真曾解析，若遭他人挑釁「打我呀」，自己也忍不住K下去，到底可否主張無罪，答案長知識了。

▲▼「我跳進來！又跳出去」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

▲張男奇葩模仿「方唐鏡」，成了全台笑柄！（圖／翻攝自臉書我是中和人）

[廣告]請繼續往下閱讀...

先回顧這起中和「方唐鏡」荒謬事蹟，20日上午，張姓男子「無罩」赴超商買東西，店員見狀後2度勸導戴上口罩，但張男不論如何就是不肯配合，還回嗆店員「我就是不戴，要請我出去的話，那我影印紙的錢不付了」。

怎料接下來讓店員更傻眼，張男在門口一邊拿下口罩，一邊挑釁說「我（口罩）拿下來了喔」，接著就開始仿效《九品芝麻官》狀師方唐鏡的出場橋段，在店門口反覆橫跳，「我進來了，我又出來了，我又進來了，唉～我又進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。

脫序舉止引發瘋傳，北市衛生局獲報後，隨即依法對張男開出1.5萬元罰單。而張妻也在臉書羞愧道歉，表示「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧，因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。」不僅如此，張男的黑歷史也被挖出，竟是4年前松菸護樹、舌吻挖土機的「護樹哥」。

▲▼「打我呀，笨蛋！」有罪嗎（圖／翻攝瑩真律師）

▲▼「打我呀，笨蛋！」有罪嗎（圖／翻攝瑩真律師）

▲若真的打下去，民眾無法主張「無罪」！（圖／翻攝瑩真律師）

值得深思的是，當時張男嗆聲「打我呀，笨蛋」時，假設超商店員真的一時衝動揍下去，到底可否主張無罪？實際找到美女律師賴瑩真的YouTube頻道，發現3月時，她為了緬懷已故男星吳孟達的經典之劇，曾分析「九品芝麻官『打我啊笨蛋』，吳孟達真的打下去，可以無罪嗎？」

賴瑩真直言，這種A方（以下簡稱代替）嗆聲打我的要求，而B方（以下簡稱代替）氣得打下去的狀況，在現實生活中還真的不少。賴瑩真進一步解析，司法實務上認為，「哩來哩來！打我啊！有種你就試試看」等話語，代表對方明顯在挑釁，「就是嗆你不敢，並非要你打下去，沒有算是得到對方的承諾，這個行為還是有可罰的違法性，不能夠阻卻違法」，總結來說，若劇中方唐鏡要告包龍星傷害罪的話，還是可以告得成功。

ET快訊
「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆
「基隆4確診足跡」曝光　全聯、美聯社都在列
新北衛生局證實「今個案爆量」　永和翁死後確診案號曝驚人數字
餐飲妹收入慘減！房東秒傳「6月租金先不拿」　網全歪樓了
快訊／今本土確診傳爆量！侯友宜宣布：板橋中和啟動強化三級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

來急診風險「高到沒法想像」　醫師給4建議：快打疫苗你沒得選了！

注意！Uber Eats即起全台實施「強制放門口送餐、線上支付」

林右昌公布「基隆4確診足跡」！全聯精一店、美聯社南榮店都在列

陳佩琪嘆施打率低被灌頭上！　她：謝謝時中太太讓他專心工作

清0計畫完成！鄭文燦宣布：諾富特二館正式重啟　24hrs監看嚴防破口

「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆

今日疫情／萬華漢中街「郵局窗口人員」確診！北市5名消防員快篩陽性

全台三級首假日！呂秋遠籲「千萬別出門」　貪玩恐賠上一整年　

以前排5hrs買蛋黃酥現在僅5秒　彰化不二坊：改門口賣顧客勿入內

校園疫情／全台89學生確診！朝陽K歌團傳染鏈10人確診

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

來急診風險「高到沒法想像」　醫師給4建議：快打疫苗你沒得選了！

注意！Uber Eats即起全台實施「強制放門口送餐、線上支付」

林右昌公布「基隆4確診足跡」！全聯精一店、美聯社南榮店都在列

陳佩琪嘆施打率低被灌頭上！　她：謝謝時中太太讓他專心工作

清0計畫完成！鄭文燦宣布：諾富特二館正式重啟　24hrs監看嚴防破口

「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆

今日疫情／萬華漢中街「郵局窗口人員」確診！北市5名消防員快篩陽性

全台三級首假日！呂秋遠籲「千萬別出門」　貪玩恐賠上一整年　

以前排5hrs買蛋黃酥現在僅5秒　彰化不二坊：改門口賣顧客勿入內

校園疫情／全台89學生確診！朝陽K歌團傳染鏈10人確診

美國加州即將告別口罩與社交距離　6月恢復正常生活

擠出肉被嗆「好肥」暴怒開譙　宛宛兒站起來秀真實身材

讓店家活下去！精選民生社區外送美食　護理人員點餐「肉量加倍」

終於亮「綠燈」　台電:核三1號機將滿載發電、供電充裕

快訊／台中中清路民宅起火！火勢延燒「4人受困」　警消急灌救

來急診風險「高到沒法想像」　醫師給4建議：快打疫苗你沒得選了！

美防長3度請求與中國軍方對談遭拒！　拜登政府為談話對象起分歧

美韓將廢除《飛彈指南》！北京納入南韓飛彈打擊範圍　恐觸怒中國

喜歡黑色還白色？聲寶捕蚊燈999元超划算　誘蚊功力不怕考驗

英國「最強航母」部署亞洲　強生點名中國：我們相信國際法

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

生活熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性

朝陽夜唱團「多系雜燴」！　同校生爆內幕

中國青海凌晨7.3強震　鄭明典：不祥！

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥：惡劣的假訊息

永和翁死亡後確診　陳時中14:00說明

更多熱門

相關新聞

急診醫師給4建議：快點去打疫苗

急診醫師給4建議：快點去打疫苗

台灣本土疫情嚴峻，今年以來確診達1924人，醫療能量負擔極大。北部醫院急診醫師給民眾4點建議，儘量不要生病、小事不要掛急診、保護好家中老人和盡快打疫苗，「你沒得選了」！

已打AZ疫苗請安心？性工作者竟拿疫苗做宣傳

已打AZ疫苗請安心？性工作者竟拿疫苗做宣傳

日首相「全球健康峰會」再挺台入WHO！

日首相「全球健康峰會」再挺台入WHO！

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

照片曝光！民宿每天10人無罩開趴

照片曝光！民宿每天10人無罩開趴

關鍵字：

九品芝麻官口罩方唐鏡律師賴瑩真新冠肺炎超商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

「台大五姬」資工彌：我沒什麼才藝！

喵出走3次！　鄰幫攔截留超暖紙條

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面