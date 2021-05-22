來急診風險「高到沒法想像」　醫師給4建議：快打疫苗你沒得選了！

記者黃君瀚／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，今年以來確診達1924人，醫療能量負擔極大。北部醫院急診醫師給民眾4點建議，儘量不要生病、小事不要掛急診、保護好家中老人和盡快打疫苗，「你沒得選了」！

自稱是急診醫師的網友22日在PTT發文，提到急診是面對所有人的第一線，無可避免承擔所有高風險病人與疑似染疫的病人，而目前的情況是，任何病患都會先視為「疑似有COVID」，所以不論頭痛、胸口痛、肚子痛、便秘、腸胃道出血……都需要先做PCR核酸檢測，陰性才能入院，實際流程大約24小時，「如果有COVID而不知道的情況去住院會造成嚴重的院內感染」。

他坦言，急診醫護一開始聽到要把急診當成髒區（熱區）很無法接受，每個病人都等PCR才能住，代表全部人都卡在急診，除了照顧上的數量會更多，最恐怖的是「已感染者與未感染者同處同一空間長達數小時」，這件恐怖的事原本是可以被避免，前提是急診病床可以區隔很開甚至很多負壓床。

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台灣醫院急診病床很多只靠窗簾隔開，好一點的有幾塊板子，急診負壓床的設計也不是為了容納這麼多病患，一間醫院急診負壓床頂多2至4間，「你問我到底可以放幾個人呢？合法與合理的情況是2人。」

這樣的政策當然會被批評，但他冷靜思考後就明白，陰性才能住院是為了防止更嚴重的院內感染而制定的，「假如戰場不在急診能在哪裡呢？」急診醫呼籲，希望全民都可以明白一件事，現在到急診一定要是大病，「不然你來急診的風險高的（得）無法想像！」

如今疫苗證實可以有效降低死亡率與重症率，醫療人員目前最大的希望似乎只能仰賴疫苗，而且全民至少50%接種後還要2至4週才能看出成效。因此急診醫給了以下4點建議：

1. 現在儘量不要生病。

2. 生病如果是小事也不要來掛急診（來急診的風險高到沒辦法想像）。

3. 家中老人請保護好（你得病可能沒事，他得病是大事，也儘量不要出門帶病毒回來給家人）。

4. 能打疫苗就快點去打，你沒得選了（我們一開始也幾乎不打AZ現在全部認命打）。

至於確診病人的情況與人數，他表示因為不是指揮中心沒辦法公布，只能大概說已經遇到很多中獎的阿公、阿嬤，甚至有的還獨居，而老人得病的死亡率很高，更慘的是這些老年人的家屬也幾乎是被隔離的情況，有幾個患者病逝卻沒人可以辦後續手續。

接著他談到疫調，這在急診醫師的眼裡早就是沒什麼意義的事，畢竟很多陽性的病人都沒有誠實告知去過了哪裡，「萬華居民是有被規定要在萬華不能移動嗎？」「獨居都會中鏢了我還不知道什麼樣不會中。」

現在醫護人員都擔心的問題是，病房、負壓床還有ICU是不是足夠的，儘管政府有信心，但他們每天都在打電話聯絡床位，現在還有空床的情況就很緊繃了，未來沒床患者只能卡在急診插管，走道上放滿者插管病人。另外就是新冠傳染力驚人的快，初始感染區域中老年人多，這些是醫療體系會被壓垮的主因。