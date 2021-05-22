已打AZ疫苗請安心！八大出新招攬客　性工作者竟拿疫苗做宣傳

記者陳家祥／台北報導

前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥22日在臉書爆料，儘管疫情嚴峻，但仍有性工作者「持續上工」，更以「有打AZ疫苗」當作宣傳口號，讓堪稱老司機的童仲彥都看不下去直呼，「喜歡吃魚喝茶的好朋友，請忍耐幾個禮拜；辛苦的性工作者，也該休息一下了」。

本土疫情持續升溫，指揮中心21日宣布新增312例本土個案；其中，台北市新增127例，以萬華區60例為最多。全國宣布三級警戒，全力防堵疫情，民眾也開始意識到施打疫苗的重要性；但「施打疫苗」，竟成為性工作者攬客的妙招。

「已打AZ疫苗？性工作者以此攬客？」童仲彥22日在臉書上貼出截圖，爆料有性工作者持續攬客，且為了讓客人放心，還打出「以打AZ疫苗」做為廣告口號，讓人看得「心驚驚」。

童仲彥說，全國三級防疫一直到今天都還有，地下色情行業也在進行中，「阿童拜託，喜歡吃魚喝茶的好朋友，請忍耐幾個禮拜；辛苦的性工作者，也該休息一下了」。

童仲彥說，一切都是假掰政客的錯，社會秩序法91-1條已經修法10年了，同婚都合法、通姦也除罪了，合法性專區仍無下落。他表示，我們一起忍耐一下，「疫情一過，我們全力推動合法性專區，今日，同心協力齊防疫，來日，我們有票，合法嫖」。

▲童仲彥爆，有性工作者以打完疫苗為由開始接客。（圖／翻攝童仲彥臉書）