中和方唐鏡「驚人身分」曝光！曾登狂新聞第一名　鄉民起底超震撼

記者柯沛辰／綜合報導

新北市40歲張姓男子20日到超商未戴好口罩，不聽店員規勸，不僅拿下口罩，還模仿周星馳電影《九品芝麻官》中方唐鏡，在店門口反覆橫跳「打我呀！笨蛋！」案件曝光後，張男身分也遭起底，竟是4年前松菸護樹、舌吻挖土機的「護樹哥」。

當時張男在超商門口反覆跳進跳出，並對著店員挑釁「我進來了，我又出去了，打我呀笨蛋」，後來見店員抓狂，才趕緊溜之大吉。影片曝光後，有眼尖網友認出張男與4年前大巨蛋護樹的話題人物有幾分神似，一查才發現真的是本人。

有不少人翻出當年影片，看到當年張男自號「按摩人」，不惜肉身守護33棵樹，還爬上發動中的挖土機，一邊扭動身軀，一邊伸舌，忘情狂舔金屬油壓桿。工人見狀震驚不已，卻又無計可施，只能無奈繼續滑手機。

▲張男4年前以「按摩人」名號護樹，並當眾侵犯挖土機，登上當周狂新聞第一名。（圖／翻攝自臉書／陳姓網友）

由於行徑太過離奇，張男還登上當周卡提諾狂新聞第一名。許多PTT網友看完也紛紛留言，「要變網紅了」、「乾，原來是他喔」、「感覺是鄉民」、「原來是護樹哥啊，那不意外」，還有人感嘆「那個髮際線也太哀傷」、「你各位，他有老婆啊！」、「連他都能娶到老婆，我還是單身！」

如今又登上新聞版面，張男21日受訪時雖坦承「被家人罵了」，也被衛生局裁罰，但道歉文仍用藏頭詩寫下「沒心沒肺」，甚至在鏡頭前擺出「JOJO立」，讓妻子看完傻眼，只能無奈道歉「本人相夫無方，各位能罵就罵吧！」

▼張男讓記者領教什麼叫做「JOJO立」。（圖／東森新聞，下同）

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