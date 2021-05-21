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快訊／朝陽女大生夜唱團「793師生快篩」　陽性19人二採結果出爐

▲朝陽科技大學設置快篩站。（圖／民眾提供）

▲台中市府在朝陽科技大學設置快篩站。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰、游瓊華／台中報導

台中朝陽科大女學生確診前，曾在13日、14日與同學一行20人到東協廣場美樂地KTV嗨唱8小時。事後，傳出多名學生發燒、咳嗽，大量救護車緊急進入校園，台中市府20日也在朝陽大學設立前進指揮所，緊急快篩793名師生，有19人驗出陽性，因此進行二次篩檢，目前17人為陰性，2人尚待結果出爐。

台中市政府表示，昨天至今（21）日中午12時，一共已快篩793例個案，其中19名陽性，至晚間為止再次進行PCR檢驗，已確認17名陰性，2名尚待檢測結果出爐。

▲朝陽外面有救護車。（圖／民眾提供）

▲大量救護車進駐朝陽科大。（圖／民眾提供）

朝陽科大21日證實，這兩天確實有多輛救護車進出校園、校外宿舍，但校方強調「學生只要出現零星症狀、不舒服就會送醫，並非確診」。據了解，目前夜唱團接觸學生大多已送進防疫旅館隔離，20日送醫學生非夜唱團成員。

自稱案2514的朝陽女大生19日曾在Dcard朝陽科大板上道歉，強調自己有錯在先，所以「你們覺得道歉不夠，你們可以罵我！」因為不論是夜唱或去中友百貨等，她都不該到處跑，所以得知確診後，第一時間也在IG上發限時動態告知同學親友，希望能將傷害降到最低。

不過，多數網友都不領情，氣得留言大罵，「這種時候還到處趴趴走，又不戴口罩，很多人都為了防疫不敢出去玩，結果這位是在哈囉」、「是誰給她勇氣除了去上課還去KTV的」、「不要愛亂跑又不戴口罩會造成這麼多人不便嗎」、「夜唱這點該罵吧？確診案例持續增加還沒有危機意識」、「警覺性不夠，害了這麼多人，被罵真的是剛好」。

▼793名師生緊急進行快篩。（圖／民眾提供）

▲朝陽快篩。（圖／民眾提供）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

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