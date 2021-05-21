全台疫情三級警戒！　警政署祭鐵腕：全力盤查八大地下化

▲阻斷疫情傳播鏈，警察查察易群聚場所。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

全國疫情升級為三級警戒，警政署長陳家欽召集各縣市警察局長召開視訊會議，重申相關防疫規定及因應事項，必且要求各部會應落實執行各項防疫措施，並針對民眾外出未戴口罩及強力稽查八大行業最後並下令嚴查疫情假訊息。

針對易群聚場所將分早、中、晚時段宣導勸離，請民眾保持社交距離，對於不戴口罩民眾，若不聽勸導立即告發。而陳家欽署長也將親赴新北市三重區大同公園、重新橋下計程車休息站，視察員警執行狀況。

對此也將強力稽查八大行業，有部分八大行業有化明為暗、轉移陣地及停業再開業等情形，也恐成防疫破口，警政署長陳家欽表示，絕不容許這種情形發生，該關就關，該停就停！警方必須加強取締力道、頻率與次數，也會蒐集情資，查察取締，若遭查獲予以重罰不容許投機行為，也呼籲業者共體時艱，勿心存僥倖。

▼警方將加強力道勸離群聚民眾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

疫情訊息以訛傳訛，擾亂社會秩序，造成民眾恐慌，據統計從今天5月開始已偵處疫情假訊息46件，移送11件27人，其餘35件也在積極偵辦中

20日更蒐報並確認散布疫情不實假訊息11件，已及時查獲8件8人（移送2件2人），尚偵辦中3件。警政署呼籲民眾切勿杜撰不實訊息，更不要傳播，以免觸法，違者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

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