癡情確診者「連26天喝茶」！足跡曝光網傻眼：當男人戀愛時…

▲基隆確診男連續泡茶26天，確診匡列4人。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

全台21日新增312起本土病例，基隆市增加9例。新增的個案當中，有名男子連續26天搭乘台鐵，到萬華同一茶室消費，且「生活單純」，因此只有匡列4人。離奇的足跡曝光，在網路上引起熱議，被網友戲稱為「當男人戀愛時」會發生的狀況。

這名確診者是案2,747，4月17日到5月12日之間，行程相當固定，下午搭乘台鐵區間車，從八堵車站前往萬華車站，再改為步行，走到萬華得意春茶室，待到晚間9點、10點左右，才會離開搭火車回家。

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由於男子行程固定，連續26天都到茶室消費。基隆市衛生局局長吳澤誠表示，因為男子生活相當單純，且是獨居長者，周遭人群也單純，因此只有匡列4人。

▼男子生活單純，連續26天搭台鐵到萬華泡茶，只匡列4人。（圖／記者游宗樺攝）



這起確診案例網路曝光後，有網友在臉書張貼此一事跡，並稱男子的行為根本就是「當男人戀愛時」，瞬間引起熱議。

▼基隆確診者連續泡茶26天，網友全傻眼。（圖／翻攝臉書）



許多網友在貼文下方朝聖，「當愛來時，擋都擋不住」、「果然喝茶不會膩，還會回甘」、「乾脆住在那裏好了有夠可悲」、「萬華第一孝子」、「好有愛，我男朋友都沒這樣」、「太狠了，這個是不是可以拍電影了。」

《當男人戀愛時》是2021年上映的台灣愛情片，改編自2014年的韓國同名電影，男主角阿成（邱澤飾演）追求女主角浩婷（許瑋甯飾演）的行為單純且癡情，受到熱烈迴響，沒想到竟然被外界拿來影射這名確診者，令人哭笑不得。

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