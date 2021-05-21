建教生每週受訓不得超過40小時　超時工作可領2倍加班費

▲未來建教生每週受訓不得超過40小時，超時工作可領2倍加班費。（資料照／瑞芳高工提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法》修正草案，明訂廠商若違反建教生工作時數與休息日相關規定，除了罰則之外，應就違反規定時數，發給建教生該時數所換算的生活津貼2倍做為賠償金。

三讀條文明定，建教生每星期受訓總時數不得超過40小時，每7日至少應有2日休息，受訓期間如果遭遇勞動基準法規定的放假日，均應依相關法令規定休息。

三讀條文也規定，女性建教生每月得申請一天生理假，建教合作機構不得因此剋扣生活津貼，學校也不得將生理假列入學業成績評量事項。

為保障建教生工作相關權益，三讀條文增訂，若建教合作機構違反建教生工作時數與休息日相關規定，應就違反規定時數，發給建教生該時數所換算的生活津貼2倍做為賠償金。

三讀條文也規定，教育部應會商中央勞工主管機關編定勞動人權及勞動權益手冊，提供學校實施基礎或職前訓練，該手冊內容應每年檢討修訂。

三讀條文明定，廠商給付建教生的生活津貼，屬於建教生參與職業訓練而給予的補助費，非屬薪資或勞務所得，因此免納綜合所得稅。

此外，依據現行條文規定，建教合作的學校應指派教師每2星期至少1次不預告訪視建教合作機構，瞭解建教生接受職業技能訓練等情形，三讀條文也增列，該位教師應定期接受勞動人權、勞動權益及職業安全衛生的相關研習或進修課程。