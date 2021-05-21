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汽車違規超重、超載加重罰則　立院三讀最重罰1萬8千元

▲小客貨車竟然車頂綑綁貨物，明顯超高裝載，其中一包感覺沒有綁妥，向後方垂墜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲汽車違規超重、超載加重罰則，立院三讀最重罰1萬8千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，明定汽車裝載未依規定的罰鍰，將由現行的3000元以上、9000元以下，調高為提高3000元以上、1萬8000元以下，也是本條文近25年來首度修正。

依據現行《道路交通管理處罰條例》第29條規定，汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車所有人新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

本條文所列情形包括，裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度；裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識；裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌 、罐槽車之罐槽體未檢驗合格、運送人員未經專業訓練合格或不遵守有關安全之規定。

此外，還有貨車或聯結汽車之裝載不依規定；汽車牽引拖架或附掛拖車不依規定；大貨車裝載貨櫃超出車身之外，或未依規定裝置聯鎖設備，以及未經核准附掛拖車行駛 。

三讀條文明訂，汽車裝載時，犯有以上所列情形者，處汽車所有人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

三讀條文也規定，車輛所有人、駕駛人、 行人、道路障礙者，違反道路 交通管理，依法應負刑事責任者，分別移送該管地方檢察署、地方法院少年法庭或軍事機關處理。

根據修法理由指出，現行罰則是繼民國75年，修正處600元以上、1200元以下罰鍰後，再於民國85年所修正，已歷經25年之久，應思考新一波社會經濟情況變動而調高罰鍰。

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