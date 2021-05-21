杜絕N號房悲劇！照相、錄影、直播　判加重強制性交「最少關7年」

▲立法院三讀通過《刑法》修正草案，以照相、錄影、直播強制性交最少關7年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《刑法》修正草案，增訂「對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄」為加重強制性交罪的適用範圍，違者可處7年以上有期徒刑。

依據現行《刑法》第222條規定，犯有加重強制性交罪，而有下列情形之一者，處7年以上有期徒刑，包括2人以上共同犯之者；對未滿14歲的男女犯之；對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者；以藥劑犯之者，以及對被害人施以凌虐者。

此外，還有利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之者；侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者，以及攜帶兇器犯之者。

國民黨立委洪孟楷指出，鑑於韓國爆發「N號房」事件，我國現行犯加重強制性交罪的認定依據有所闕漏，因此提出《刑法》第222條條文修正草案」，將「過程竊錄犯之者」內容增列為加重強制性交罪之構成情形，一併受加重強制性交罪處最低7年以上有期徒刑規範。

三讀條文明定，將「對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄」增列為加重強制性交罪的適用範圍，違者可處7年以上有期徒刑。

洪孟楷強調，希望透過本次修法加強並保護個人性自主權、身體控制權等個人法益，並杜絕科技媒介用作性犯罪工具。