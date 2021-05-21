《獸醫師法》新增動物醫事助理　獸醫師「借牌」最高罰50萬

▲立法院三讀通過《獸醫師法》修正草案，獸醫師租借執照最高罰50萬。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《獸醫師法》修正草案，明定獸醫師、獸醫佐將證書或執業執照租借他人使用，將處10萬元以上、50萬元以下罰鍰；若有密醫行為，罰鍰也從3萬元以上、15萬元以下，調整為10萬元以上、50萬元以下。

根據現行《獸醫師法》規定，獸醫師、獸醫佐不得將證照租借他人，違者廢止獸醫師或獸醫佐證書，但沒有相關罰鍰規定。本次修法明訂，獸醫師、獸醫佐將證書或執業執照租借他人使用，將處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得廢止證書或執業執照。

此外，現行《獸醫師法》也規定，未取得獸醫師資格者，若擅自執行獸醫師業務，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。本次修法明定，若無獸醫師資格卻擅自執業，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

三讀條文明定，經農委會認可的法人、機構或團體認證合格的動物醫事助理，得在獸醫師指導下，協助執行獸醫師業務，辦理動物醫事助理認證的法人、機構或團體應訂定認證實施計畫。

三讀條文也規定，動物醫事助理的資格條件、協助獸醫師執行業務項目、認證實施計畫內容及其他辦法，由農委會定之。

有關非領有獸醫師、獸醫佐證書，卻使用相關名稱者，依照現行《獸醫師法》規定，處1.5萬元以下罰鍰，三讀條文也將罰鍰提高，明定可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。