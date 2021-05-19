綠營團結防疫變「黑柯打侯」　黃光芹：圍魏救趙令人遺憾

▲侯友宜、柯文哲。（合併圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情驟升至1331例本土確診，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國三級警戒，各地方首長皆把防疫當成首要任務。資深媒體人黃光芹19日替台北市長柯文哲、新北市長侯友宜說話，批評民進黨立委所謂的「團結防疫」，卻是「黑柯打侯」，根本就是圍魏救趙，令人遺憾。

本土確診數自10日起逐日飆升，雙北市成為病例最多的兩個城市，柯文哲與侯友宜每日召開記者會宣布當天情況，但相關決策卻仍惹來非議，其中侯友宜擬蓋方艙醫院，更是遭至民進黨立委批評；羅致政就嗆聲，雙北疫情大爆發，侯友宜一下子喊該封城就封城、一會兒嗆要準四級部署、甚至還要蓋方艙醫院，做為板橋重災區的立委，他很想問侯友宜，過去一年到底超前部署了什麼，「是瞎忙還是裝忙」。

不過，黃光芹則透過臉書幫柯文哲與侯友宜說話。她寫道，國民黨人拿衛福部長陳時中開刀，已經一年有餘，不該罵的時候拚命罵，現在該罵的時候，自然不會缺席；但總統蔡英文在台灣爆發社區感染時，呼籲中央和地方團結抗疫，臉書還刻意連結宜蘭縣長林姿妙，令人耳目一新。

接著，黃光芹表示，今天看到民進黨立委傾巢而出，有的繼續柯黑，有的痛打侯友宜，他們所謂的「團結防疫」，就是圍魏救趙，令人遺憾。

她批評，看到某綠委痛責地方一年多來在幹什麼？但抱歉，既然是立委，就不該不懂立法，早在18年前SARS過後，醫療資源的齊備，就是中央統籌一條鞭，像雙北案例數爆量，或是昨天彰化縣向中央求助，同島一命、同舟共濟都來不及了，怎麼還有閒找目標最大的打，執政黨底氣有那麼足嗎？

黃光芹認為，一直拿「方艙醫院」作文章，或是再以中國黨媒《環球時報》總編輯胡錫進的誑言和中共的認知作戰，主導抗疫的舆論市場，不是不可以，但重要的是，其他正事辦的怎麼樣？

黃光芹指出，如果不用「方艙醫院」這個詞呢？其實疾管署早有「野戰醫院」的演練，其他各國包括：英、美、義、越和捷克，早出動過野戰醫院救急；而我們政府呢？如果嫌柯是黑的、侯是壞的、林（姿妙）和彰化縣長王（惠美）是笨的，那你們的作法是？既然這麽神！

另外，黃光芹也讚譽高雄市長陳其邁，認為民進黨所謂團結抗疫，應回到「陳其邁模式」，因為陳其邁既是公衛、又是臨床醫師出身，其實去年他在任行政院副院長時期，帶領行政院團隊防疫，沒有指揮官頭銜，也不攬功，廣納雅言，將專業能量極大化。

黃光芹表示，陳其邁曾經向她透露過，去年當第一班台商包機即將降落前，急需3處集中檢疫所，依然遍尋無著，他和行政院秘書長急得像熱鍋上的螞蟻，結果他情商立院老同事、台中市長盧秀燕，最後盧出手，加上侯友宜提供兩處，終於解決了問題。

▼黃光芹19日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃光芹）