快訊／麗寶樂園明起「休園至5／28」！　Outlet縮減營業時間3小時

▲台中麗寶樂園休園至28日。（資料圖／麗寶樂園提供）

記者游瓊華／台中報導



麗寶樂園渡假區因應中央流行疫情指揮中心宣布全國皆進入第三級防疫警戒，自5月20日起至5月28日止，麗寶樂園渡假區內麗寶樂園、國際賽車場、密室逃脫、休息站、天空之夢摩天輪等場域設施皆暫停開放；麗寶福容大飯店正常營運；Outlet Mall調整營業時間為中午12：00至晚間8：00，麗寶樂園渡假區配合政府防疫共同攜手努力，齊心抗疫。

麗寶樂園渡假區表示，過去除了台電年度歲修日外，向來全年無休，此次配合中央升級至三級警戒，渡假區內的探索世界、密室逃脫、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、麗寶休息站，將於5月20日起休園，暫停對外開放，同時規劃設備維護保養、清潔消毒等行程，暫停對外開放，預計於5月29日恢復營業，並視疫情狀況彈性調整，共體時艱，一起為防疫努力。而麗寶福容大飯店將餐飲調整為福粵樓正常營業，田園西餐廳僅提供早餐，順園停止營業，宴會廳及展演中心停止供餐。

麗寶Outlet Mall營業時間自即日起，不分平假日，調整營業時間從中午12點至晚上8點，減少3小時，館內湯姆熊、Wooderful Life木育森林遊戲區、秀泰影城至5月28 日皆暫停營運。館內落實人流管制，入館須全程佩戴口罩、以酒精消毒雙手、並填寫實聯制資料、測量體溫，若超過攝氏37.5度不得進入。

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美食街同時加大用餐間距，隔板間隔，加強全館公共休憩區(桌椅、沙發)、電梯手扶梯、洗手間等清消頻率；專櫃人員也都全日配戴口罩，每日早中晚量測體溫，自主管理，對來店消費的客人尊重及保護，全館防疫滴水不漏。溫馨提醒，渡假區配合臺中市政府防疫宣導，即日起外出必須全程配戴口罩，若勸導不聽最高開罰15,000元。