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高雄中央公園男腹部插刀亡　死者妹認屍「住處找到遺書」

▲▼ 高雄中央公園驚見男子自殺 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄中央公園內驚見男子腹部上插了一把刀子，屍體旁還留有一張字條。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄中央公園內驚見一名男子腹部插刀，被晨運民眾發現時已明顯死亡！警方表示，今（19日）清晨5時23分接獲民眾報案，在中央公園鄭成功雕像旁，有一名男子躺於草皮上且腹部上插有一把刀子，警方到達現場查看，發現該名男子已無生命跡象，且屍體旁留有一張字條，並留有家人的聯繫方式，經警方通知死者妹妹，帶同一齊前往死者住處發現一封遺書，目前以自殺案件報請檢察官相驗。

警方進一步表示，一開始晨運的民眾發現男子的屍體，嚇到趕緊報案，警方到場後發現屍體旁留有一張字條，寫明了家人的聯絡方式，經警方初判是自殺案件，擴大調閱周邊監視器，並持續訪查附近民眾；事後經警方與死者妹妹聯繫上後，由死者的妹妹帶同警方到死者住處，在他住處發現一封遺書交代後事，因此全案釐清後，以自殺案件報請檢察官相驗。　　

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