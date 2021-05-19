高雄女爛醉酒駕上路！撞毀「美麗島」捷運牌　吹氣酒測後叫不醒

▲女子酒駕自撞捷運站牌，經警方初步研判是喝了烈酒後上路。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市新興區清晨3點20分左右傳出一起自撞車禍！導致美麗島捷運站3號出口的招牌被撞破，據警方了解，釀禍的是一輛白色自小客車，小客車清晨行經中正三路新興警分局前方時，突然失控撞上一旁捷運站人行道，高速的撞擊力道撞破擺放在地上的花盆以及直立式的捷運站招牌，駕駛一度受困車內，經警方酒測，30歲的女駕駛酒駕且酒測值超過法定標準，送醫治療後，將依公共危險罪送辦。

警方指出，30歲的陳姓女駕駛開白色自小客車從中正三路往東行駛，過程中突然車身往右偏自撞上捷運站3號出口招牌以及人行道上的大花盆，自撞後女駕駛身上多處挫傷、意識清醒，警方通知救護人員到場將人送醫救治，所幸女駕駛傷勢並無大礙，但警方事後對她進行酒測，酒測值超過法定標準數倍，研判應該喝了烈酒後才開車上路。

▲女子酒駕自撞捷運站牌，人行道旁的大花盆也被撞破。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，當線上警網趕到現場時，女駕駛因為喝了烈酒開車上路、精神恍惚，配合吹氣測量酒測值後，員警再叫她都沒有反應，由於女子受傷，因此先將人送醫治療。據悉，這名酒駕自撞的女子家住在楠梓區，當時她是否酒後開車回家？還是有其他目的地？此點須待女子酒醒後才能釐清；不過她酒後上路自撞，撞毀捷運站牌與花圃，除了得被依公共危險罪移送外，恐怕還得負起賠償相關物品的責任。

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