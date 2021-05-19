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高雄長腿妹醉駕撞捷運站畫面曝！酒測吹完叫不醒　人行道花盆碎噴

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區發生一起自撞車禍，一台自小客就在新興分局前方直接衝上捷運站人行道，撞擊力道直接撞破大花盆以及捷運站招牌，一名駕駛受困車內，消防人員打開車門的時候，才發現肇事駕駛是一名長腿女子，隨後將她救出送醫。

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在高雄市新興分局前方，也就是中正三路，大約是在19日凌晨三點左右，一名長腿女駕駛開車自撞捷運站人行道，還撞破了路旁的大花瓶和招牌，也害自己受困車內，救護人員到場打開車門時，就看到這名女駕駛表情相當痛苦，疑似撞到了頭部，所以趕緊上頸圈後送醫。

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌，被救出送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方前往醫院實施酒測，發現這名肇事女駕駛的酒測值超過法定標準，不過經過醫師評估之後，必須先住院觀察，警方依公共危險罪移送偵辦。

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名陳姓女子酒駕自撞捷運站招牌，被救出送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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