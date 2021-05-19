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高市某國小籃球隊16學童出賽住萬華⋯被要求提前離校！校方回應了

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲高市某國小籃球隊隊員曾赴萬華區旅館居住，校方在教育部宣布停課前請家長接學童返家。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳羿妏／採訪報導

教育部昨（18日）宣布全台各級學校停課，啟動線上教學，不過，同日中午前卻傳出，高雄市某國小籃球隊16名隊員因赴台北出賽，居住在萬華區的旅館，提前由家長帶回家，改進行遠距授課。對此，該校學務處吳姓主任今（19日）也接受《ETtoday新聞雲》還原整起事件的時間軸，並表示「目前未接獲學生有身體不適的狀況」。

吳主任指出，該校籃球隊於今年就獲得高雄市的代表權，赴台北出賽，同時間就已決定要居住在萬華區的旅館，除了16名隊員外， 另有同行的2名教師、5名家長，一行人5/9入住，5/11因警戒升至第二級，因此5/12便決定返回高雄，5/13學童們照常上課，而校方5/16接獲高市府下達雙北禁足令一事，因接獲時間適逢週日，校方在5/17召開會議釐清學童參賽地點以及居住旅館位置，經確認是萬華區的旅館後，5/18上午才會緊急請家長接回籃球隊學童。

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面對可能有家長會擔心，吳主任也表示，參賽學童大多是五、六年級的學生，5/11疫情更加升溫後，就有要求所有人戴上口罩，5/14 跟5/17也都有進行全校線上學習模擬演練，目前未接到有學生身體不適，也已請所有人多加注意自身身體狀況。

▼參賽學童大多為五、六年級生。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高中以下學校停課兩周,停課不停學,學校課本等待家長領回自學。（圖／記者周宸亘攝）

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