見「疫情升溫」眼開！高雄男網騙「買口罩送酒精」害63人上當匯款

▲去年2月起國內疫情升溫、口罩難求，高雄卻有男子趁機詐騙（圖為示意畫面）。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

國內近日新冠肺炎確診案例持續飆升！許多人又開始囤放、購入口罩，但在去年2月份時，高雄卻有一名26歲的陳姓男子動起了口罩的歪腦筋，他在網路上刊登假的銷售訊息，強調購買口罩的數量大的話還可以加送消毒酒精，因為民眾日常所需有不少人看到訊息後搶購，豈料匯款後卻遲遲收不到口罩、驚覺受騙，檢警一共查出63人受騙，陳男因此至少獲利32萬多，高雄地檢署起訴偵結，依詐欺罪將陳男提起公訴。

起訴書寫到，陳男在109年2月份全球正值新冠肺炎疫情感染嚴重期間，口罩短缺、難求之際，陳男沒有醫療口罩的貨源，也沒有出貨的意願及能力，卻先後在網路上以暱稱「陳銘」、「錢總統」在臉書「MARKETPLACE」社團、「新竹跳蚤二手市場」社團、雅虎奇摩拍賣網站刊登販售中衛口罩的訊息。

陳男並以通訊軟體暱稱「鳳梨」及不知情的另一名陳男申辦的門號作為聯繫方式，散布「中衛。口罩。醫療成人50入粉、綠、藍每盒300元滿10盒送75%酒精500ML」等訊息，且強調只有匯款到帳戶才算收單，雖然有買家看到後擔心在網路上訂購會受騙，但陳嫌再三強調「不是詐騙」且真的有口罩需求，受騙民眾進而下的，不過匯款後被害人卻遲遲未收到口罩，私訊向陳嫌詢問，陳男卻以「貨賣完了」、「被政府沒收」等理由搪塞，儘管此語讓不少被害人存疑，陳卻再度自稱：「因為出售口罩，遭彰化地檢署調查、羈押，未交保因此無法出貨」。

檢警獲報後展開調查，初估至少有63人受害，每筆訂單從千元至1萬多元不等，陳因此獲利至少32萬餘元，雖事後陳男自稱準備100萬元用做退款使用，但調查期間，陳卻帳戶遭凍結且拒絕退還買家款項，事後遲遲沒有進行退款。

檢方認為，陳男從調查至今辯詞皆不可採信，原因是他並無醫療口罩之貨源、無出貨之能力，且案發之後並務處理退款的意願及能力，且買家匯款下訂後，若是正當廠商，照理會有完整訂購清單，然而陳嫌卻始終提不出相關資料，因此認定陳嫌無出貨意願，偵結後，依詐欺取財罪嫌，將他提起公訴。

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