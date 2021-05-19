快訊／高雄市衛生局證實！美術館區也淪陷　豪宅公告：住戶確診

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市美術館知名豪宅的社區管理委員會貼出公告，上頭表示「目前住戶出現確診案例」，要住戶提高警戒，消息一出讓社區居民都嚇壞了，還有人擔心到表示想快篩，對此高雄市衛生局表示已經掌握相關個案。

▲高雄市有豪宅社區管委會貼出公告「住戶確診」 。（圖／民眾提供）

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社區公告上頭就寫了「目前住戶出現確診案例，為預防社區擴大感染，必須加強防範」，提醒住戶要有三點配合，除了戴口罩、勤洗手以及多消毒以外，最重要的「感染者已經送往醫院，相關家人移往防疫旅館隔離」。

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▲高雄市有豪宅社區管委會貼出公告「住戶確診」 。（圖／民眾提供）

公告下方留有管委會人員簽名，同時押上了時間在18日的晚間6點25分。針對此消息，高雄市衛生局在19日上午九點17分發出訊息表示：「有關鼓山區龍水里傳出疑有新冠肺炎確診個案，已掌握相關個案展開疫調並據以執行相關防治工作，部分細節尚待查證比對跡證，預計今天下午進行個案說明」。

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