高雄婦機車遭竊報警　巧遇里長媳：剛看到妳的車...警民合力逮賊

▲林園區的婦人撿拾回收時車子被竊賊盯上偷騎走，所幸事後被里長的媳婦看到，才在眾人的協助下順利將愛車巡迴。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

真的是賊星該敗！高雄林園區一名65歲的楊姓婦人騎車到石化三路附近撿拾回收，結果騎的機車被竊賊盯上，竟然趁她在忙直接發動機車、把車騎走！機車被偷的婦人無奈之下只好徒步走路到中芸所報案，報案後婦人回到家門口，剛好遇到里長的媳婦，里長媳婦聽說婦人機車被偷的經過立刻想到：「剛有一位老伯騎你的機車在裝水！」藉此幫助婦人抓到偷機車賊，警方也順利將人依竊盜罪法辦。

警方指出，55歲的楊姓婦人表示，她在上個月30日清晨5點多，騎機車到石化三路附近撿拾資源回收，結果騎乘的機車意外遭竊嫌盯上，竊賊看她機車鑰匙沒拔，竟直接發動揚長而去，婦人無奈下只好徒步到附近派出所報案，報案後婦人回到家門口，剛好遇見里長媳婦，里長媳婦看到婦人氣喘吁吁，便問婦人發生何事？婦人遂向她說了自己機車被偷的經過！

此時里長媳婦突然腦海閃過畫面，便向婦人說：「我剛剛在隔壁好像有看到，有一位老伯騎著你的機車在裝水。」楊姓婦人聽聞後，立刻趕到隔壁一看，發現果然是自己的愛車，加上當時正逢廟會活動，附近有不少人在外活動，婦人喊抓賊時，有3、4人立刻見義勇為幫忙逮賊並報警，警方隨後趕抵現場順利將竊嫌逮捕歸案。

林園分局呼籲民眾，為避免自身愛車遭竊，只要是離開視線範圍，務必將鑰匙取下，並將機車置物箱確實上鎖，才是防竊的不二法門，不致於因一時的疏忽遭宵小覬覦，不僅更有保障，也能預防類似的事件發生。

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