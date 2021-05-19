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社會 社會焦點 保障人權

不滿猴群偷摘芒果！他異想天開2度丟沖天炮驅趕　引發火勢GG了

▲▼ 高雄農民不堪猴害，點火嚇猴結果引燃火勢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄果農丟擲沖天炮嚇猴群，結果炮灰掉落在芒果園內、引燃乾燥的樹葉，進而引發火勢。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市內門區一名芒農不堪長期果園遭受猴子騷擾，竟然異想天開用「沖天炮」射向猴群，結果不慎引發大火！警消獲報之後，為了救火疲於奔命，所幸火勢在2小時過後順利撲滅，但這名果農因為驅趕猴群，險些釀成無法挽回的森林大火，訊後被依公共危險罪送辦。

▲▼ 高雄農民不堪猴害，點火嚇猴結果引燃火勢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄果農丟擲沖天炮嚇猴群，結果炮灰掉落在芒果園內、引燃乾燥的樹葉，進而引發火勢。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 高雄農民不堪猴害，點火嚇猴結果引燃火勢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在16日下午3點多，在高雄市內門區溝坪山區有一戶種植芒果的48歲楊姓農民，在巡視自家果園時，發現又有猴子在偷摘芒果，便引燃隨身攜帶的沖天炮射向猴群恫嚇，不料第二支沖天炮的炮灰掉在芒果園裡，瞬間引燃地上乾葉，火勢之大果農一時之間無法自行撲滅！

▲▼ 高雄農民不堪猴害，點火嚇猴結果引燃火勢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄果農丟擲沖天炮嚇猴群，結果炮灰掉落在芒果園內、引燃乾燥的樹葉，引發火勢。（圖／記者黃子倩翻攝）

果農眼見火勢迅速蔓延到旁邊竹林，便撥打119及110請求警消協助，幸好旗山警消獲報後迅速抵達現場，趕在火勢蔓延到住家前，及時將火勢撲滅。警影方進一步表示，這名楊姓農民第一時間解釋他在溝坪山區種植芒果，現在正值芒果的產季，今年乾旱災情導致著果率減少，不見以往結實纍纍的景象，再加上獼猴近期都會過來芒果園摘取果實，讓他不堪其擾，便點燃沖天炮藉以驅趕獼猴騷擾，沒想到卻引發火燒山，對此相當後悔。

旗山分局呼籲南部地區自去年底至今仍無大量降雨，適逢枯水期間，山林遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火，用火後應撲滅餘燼，減少不必要的風險。

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