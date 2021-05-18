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視察醫療級口罩生產情形　黃偉哲：感謝廠商全力配合防疫物資供應

▲台南市長黃偉哲至學甲區格安德口罩工業公司，視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲至學甲區格安德口罩工業公司，視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續升溫，各縣市防疫措施升級，為確保防疫期間口罩供貨穩定，台南市長黃偉哲18日至學甲區格安德口罩工業公司視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。

黃偉哲市長呼籲民眾，務必勤洗手及全天佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，後續市府也將隨時因應疫情變化，滾動式檢討各項防疫對策。

▲台南市長黃偉哲至學甲區格安德口罩工業公司，視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，近日本土病例案例激增，口罩國家隊再度啟動，目前全台每日口罩最大產能可達4000萬片，目前台南市主要生產醫療級口罩工廠共13家，日產量約282萬片（成人口罩約240萬片，兒童口罩約42萬片），經派員訪視四大超商及藥妝店均顯示目前供貨無虞且價格持平，請民眾不要恐慌，疫情很嚴峻，戴好口罩是絕對必要的，但不要搶購，防疫物資適量採買，市府也會嚴密防範疫情擴散。

黃偉哲指出，尤其18日下午剛公布的疫情，已經有245例了，雖然比17日少，但是這樣幾天加起來，一週已經突破1千例了，而且有慢慢向南部擴散的跡象，台灣是一日生活圈，雙北發生疫情，桃園、彰化發生疫情，高雄也傳出疫情，台南絕對不能樂觀，所以要特別呼籲全體市民能配合，務必戴好口罩。

▲台南市長黃偉哲至學甲區格安德口罩工業公司，視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

格安德董事長曾洪沛表示，公司成立於2009年9月，設有12條口罩生產線，主要有活性碳口罩、工業類防塵口罩、醫療口罩、立體口罩等產品，因應防疫需求提升已將產線調整至最佳效能，每日最大量可生產成人口罩42萬片，兒童口罩8萬片醫療級口罩。

▲台南市長黃偉哲至學甲區格安德口罩工業公司，視察醫療級口罩生產情形，感謝業者全力配合供應防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪董事長特別強調，除了18日當場捐贈1萬個口罩給市府，由市府協助發送給中低收入戶、獨居老人及街友等，讓弱勢民眾日常生活多一層防護，接著從6月開始到年底，每月都會捐給市府1萬個口罩，提供給弱勢族群保護其健康。

經濟發展局局長陳凱凌表示，台南市各大百貨公司、量販店、賣場及超市已全面採取實名制並暫停所有試吃活動，進入賣場務必戴口罩、量測體溫，針對顧客接觸較高的手推車、提籃、廁所、手扶梯、結帳區等公共設施增加消毒頻率，夜市也全面禁止擺設共食區，所有熟食僅提供外帶且禁止邊走邊吃，呼籲市民朋友務必遵守防疫措施，全力防堵疫情擴散，如有症狀請立即撥打1922通報並儘速就醫。

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