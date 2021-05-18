台灣本土確診破千人！驚見「關鍵交叉點」　首度超越境外移入

記者張乃文／台北報導

國內疫情出現重大轉折！近期本土確診病例每日逾百例增加，中央流行疫情指揮中心統計至今日為止，本土病例累計破千，共1121例，首度超越境外移入感染人數。

▲雙北爆出本土確診後，進行消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心公布新冠肺炎確診病例時，會註明截至當日國內累計確診數；自15日起，本土個案分別增加180例、206例、333例及今日的240例，連續4天皆有破百的確診者。包含境外的總確診數在17日突破2千例，共2017人染疫。

指揮中心統計，18日增加240例確診者的同時，也是本土案例總數首度超越境外移入個案，前者為1121、後者則共有1086例。

針對今日新增240例本土個案，指揮中心表示，112例為男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例，且以中和區33例最多、台北市102例，又以萬華區48例最多、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。