救護車載走3人！板橋人慌「社區無消息」急求助：住在亞東附近

▲網友在家中不斷聽到救護車的聲音。（圖／讀者提供）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，但有網友卻表示，家中住在新北市板橋區某社區，從昨天到今天陸續都有聽到救護車的聲音，已經有三個人被載走，但社區都不公布詳情，在家中防疫的他感到很害怕。

一名網友表示，從昨天到今天，一直聽到住家外有救護車的聲音，至今已經有3人被載走，可是卻都沒有收到任何的通知，社區也沒有公佈確診消息，「我們社區又離亞東很近」，原PO待在家中很緊張，因此求助記者，「能不能幫忙確認到底是什麼狀況？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友傳訊息向記者求救。（圖／讀者提供）

中央流行疫情指揮中心18日公布，國內新增240例本土，其中新北市新增人數為106人，衛生局指出，，自4月26日到5月18日本市總確診人數已達465人。新增各區確診人數，中和新增33人（累計74人），板橋新增26人（累計120人），其餘地區新增為零星個位數。

隨後，新北市也公布新增案例足跡，包括林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發，其中，中和景安站、三重三和路爭鮮﹑三和夜市、蘆洲中原公園等多次重複出現。

▼新北市府公布風險足跡點。（圖／新北市府提供）