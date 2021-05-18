專家憂「社區恐存1400人潛在確診」　陳時中：比較急的是防堵雙北

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土個案確診連續4日破百例，今更累計破千例，達到1024例。中研院生醫所兼任研究員何美鄉今表示「推估社區還有1400潛藏個案，現在我們看不到病毒的傳播速度。」對此，指揮官陳時中回應，這段時間目標就是廣設篩檢站，現在比較急的是防堵雙北，各縣市也要鼓勵設立。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今（18日）受訪表示，現在每天篩檢量約1.6萬件，以昨天本土增333例來看，約檢驗出來2至3個百分比，數字看起來不錯，但這可能是全國分佈平均數，現在的採檢進度只是「反應過往發生的」，現在「看不到病毒的傳播速度」。

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何美鄉指出，現在看到發病的都是5月15日前感染，但感染了多少人不知道，這時就要用快速方式採檢，因為潛伏期是2~14天，假定5月14日警覺性前受到感染，最晚要到28日才會發病。她也推估社區至少還有1400個潛藏個案。

陳時中也回應，這段時間目標就是廣設篩檢站，比較急的是雙北大範圍或外圍的要趕快成立，各縣市也開始鼓勵想辦法設立，需要人力的要及早準備，遇到人力需求量高，需要緊急調派人力的時候才有辦法因應。