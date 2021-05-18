花蓮落實未戴口罩開罰　娃娃機業者「實聯制量體溫」可營業

▲花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，娃娃機業者落實「實聯制」、量測體溫，符合防疫規範即可營業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對新冠疫情持續延燒，花蓮縣政府18日上午在衛生局舉辦防疫例行性記者會，由衛生局長朱家祥、觀光處長張志翔等人針對花蓮縣娃娃機業者、機關人事及觀光產業防疫作為進行說明，更進一步呼籲民眾因應疫情快速蔓延，即日起暫停開放七星潭風景區、崇德坂下等區域水域活動，衛生局長朱家祥也嚴正提醒勿外出，減少感染源之散播。

衛生局長朱家祥對目前防疫升級準三級之防護措施進行說明，呼籲民眾出門務必配戴口罩，若室內未戴口罩者經勸導未改善，將會依法開罰三千至一萬五千元不等。朱局長也說，目前就縣轄旅宿業室內住宿規定未有強制之規範，但仍需落實防疫措施，確實量測體溫、若有發燒等症狀禁止進入室內場所，絕對嚴謹面對防疫措施，不容許任一漏洞。

▲花蓮衛生局長朱家祥再次提醒，暫停開放七星潭風景區、崇德坂下等區域水域活動。

衛生局長朱家祥也再次強調，疫情嚴峻，防疫視同作戰，相關防疫措施造成鄉親的不便還請大家共體時艱，一起為了防疫做好個人自我管理，期盼疫情早日結束，大家都能恢復正常生活。

觀光處長張志翔也針對花蓮縣觀光業等防疫措施進行說明，針對七星潭縣級風景區以及崇德坂下區域的水域休閒活動皆暫停開放，並再次呼籲鄉親防疫優先，為降低群聚風險，請鄉親避免非必要的外出活動，盡量待在家裡。

娃娃機的部分，針對營業場所基本準則就是落實「實聯制」，除了落實量測體溫外，不論是娃娃機、釣蝦場或是餐廳附設卡拉OK等，若能落實「實聯制」的規範，即可營業，若無法落實，則須暫停營業。

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