今日疫情／高雄仁惠醫院員工確診！台中男染疫「少說2天」足跡

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理出今（18）日全台確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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新北合庫銀內勤同仁確診 公司緊急啟動3措施

合庫銀行透過該行通報機制，接獲新北地區內勤單位某位同仁於昨（17）日傍晚經衛生單位通報為陽性，並通知該同仁在家等候安排之訊息。

經濟部「病例再+1」！附屬信保基金人員確診 3接觸者檢測



經濟部及經濟部標準檢驗局17日接連出現確診個案。沒想到，經濟部附屬的信保基金中，一名外包人員也因休假到疫情熱區用餐，採檢後17日被通知確診。據悉，目前該名確診者在相關樓層有3名密切接處者，皆已前往進行檢測。

北部確診男6日曾到萬華 多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

國內疫情持續升溫，各縣市也都陸續傳出有確診者足跡到過，其中案1751為58歲男性，現居新北設籍高雄，5月16日確診，但因曾在9日搭高鐵抵達左營，再搭捷運到高雄機場，期間雖然有症狀出現，但並未採檢，後續更是返回屏東南州探視父親，11日搭乘客運返回台北，14日再度搭乘客運回高雄，15日因出現症狀就醫，有表達5月6日有萬華活動史，被驗出陽性反應。

基隆市公布確診者足跡！ 曾到過「西門町唐吉軻德」

指揮中心17日宣布，新增333例本土案例，其中6例在基隆，且有5例曾到過北市萬華，另有一例為銘傳女大生。對此，基隆市府也公布足跡，其中一名確診者曾到過西門町唐吉軻德，另外，市長林右昌也宣布，基隆市內所有知名景點即日起關閉至6月8日。

新北永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週

新北市今（17日）傳出永和某間幼兒園某位小朋友的家長確診，教育局證實此事表示，該園於5月15與17日兩度請消毒公司進行消毒，後續會視情況決定是否復課。

基隆2確診足跡曝 男高中生去過卡牌店、福勝亭、麥當勞

17日基隆市政公布2案足跡，分別為案1554、案1826 。基隆市目前已經初步匡列密切接觸者66名，並進行居家隔離及採檢，同時確診者經過路徑正積極消毒中。

文化大學1學生驗出陽性確診！ 全校緊急大消毒



文化大學今（17日）宣布，昨天晚上7點多，接獲衛生單位通報，有一名學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。校長徐興慶表示，因此立即召開緊急應變會議，同時配合衛生單位進行必要防疫措施，包括今天上午進行全面消毒、掌握該生在校活動情形，並通知曾與該生有足跡重疊者須進行自主健康管理。

中部

食品研發員「少說2天」雲林足跡曝！ 上銀行、吃虱目魚和自助餐

雲林縣政府17日晚間公布台中確診者「大里2號男」（案1886）在當地的足跡，他12日、14日、15日都曾到過雲林，不僅上銀行辦事，還跑去斗六市大學路「專吃無刺虱目魚」吃午餐。

3確診者到過雲林「足跡曝光」 隔離4人、自我監測22人

雲林縣政府今（17）日晚間於縣政府新聞處網站公布新冠狀病毒確診個案，其中「案1886」於5月12、14、15日三天進入斗六市，匡列居家隔離者4名、自我監測者10名；「案1946」、「案2016」於5月8日進入西螺鎮，匡列自我健康監測12名。

南部

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

仁惠醫院1確診「全面淨空」 陳其邁深夜曝院內最新狀況

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院17日晚間也出現確診案例，醫院外出現防疫巴士，準備將人載往檢疫所隔離；市長陳其邁稍早已經下令啟動「清零專案」，今天就會完成淨空醫院，他也於臉書曝院內最新狀況。

高雄首起「醫護感染」風險高 啟動清零！確診男員工足跡史曝光

這名確診男子是在5月8日搭高鐵到台北，同時有萬華的旅遊史，當天也是搭高鐵返回，同時轉搭台鐵自強號到鳳山火車站，自行騎摩托車返家。5月10日出現喉嚨痛症狀，5月13日與17日都有到診所看診，但因為有萬華旅遊史，所以醫院通報採檢確診，陽性CT值為21，現在隔離住院中。