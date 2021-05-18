桃園2確診天天到萬華！　她見「足跡表」超同情...網嘆：鼻酸了～

▲北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

桃園市政府昨（17）日起擴大採檢增設3個採檢站，並於每天下午3點公布疫調，而根據桃市府今（18）日公布的確診足跡，其中案1876、2013自5月5日至12日間，幾乎每天都會搭乘台鐵區間車往返內壢、萬華。對此，財經網美胡采蘋就發文指出，看到這兩位確診者，日復一日的規律、單純的行程，不禁鼻酸表示「看了有點同情，需要朋友嗎」。

桃市府今公佈相關確診足跡，其中案1876、2013自5月5日起至12日間，除了9日外，幾乎每天都會從內壢火車站搭台鐵前往北市萬華。除了每日的通勤外，也曾到過中壢客運自立新村站，及食為天自助餐用餐，活動相當規律。

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▲桃市府公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

對此，胡采蘋就在臉書發文附上「足跡表」表示，看到這兩位確診者，日復一日的規律且單純的行程，「看了有點同情，需要朋友嗎？」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「鼻酸了」、「通勤的人真的很辛苦」、「上班族的生活就是這樣樸實無華」、「這應該算落實防疫，但是不幸被牽連吧」、「他的足跡好單純哦！跟塞牙會阿北比起來真的太失色」、「和我差不多，單純」、「這樣也能被傳染，真的很衰」。更有眼尖網友指出，從足跡判斷，確診者的「上班時數很長」。