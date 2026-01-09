近百測站「跌破10度」　天氣粉專：今晚明晨還有嚴寒低溫

▲今日清晨全台各地氣溫都偏低。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

強冷空氣南下以及輻射冷卻效應影響，今日清晨新竹關西只有5.4度，全台近百個測站都在10度以下，入冬首波「寒流」達標。天氣粉專提醒，今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，「輻射冷卻開外掛，寒流達標！」今天清晨各地非常寒冷，近百測站10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，台北市區也只有9.2度，紮紮實實達成寒流標準。粉專也提醒，「今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖！」

▲輻射冷卻影響，入冬首波寒流達標。（圖／取自颱風論壇）

根據氣象署預報，強冷空氣及輻射冷卻影響，今日夜晚及清晨溫度偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。

今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰。

周六晚起又有另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

