快訊／仁惠醫院1確診「全面淨空」　陳其邁深夜曝院內最新狀況

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本土疫情持續升溫，今天（17 日）新增 333 例本土案例，各大縣市都有確診者及相關足跡，高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院晚間也出現確診案例，醫院外出現防疫巴士，準備將人載往檢疫所隔離；市長陳其邁稍早已經下令啟動「清零專案」，今天就會完成淨空醫院，他也於臉書曝院內最新狀況。

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，衛生局今日接獲一例陽性個案為為60多歲本國籍男性，為醫院行政人員，該案於5/8曾至萬華區活動，當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家。5/9在家未外出。5/10出現喉嚨痛症狀，5/13至診所就醫返家。5/14去醫院上班。5/15-16在家未外出。5/17因仍有喉嚨痛症狀至醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性(CT：21)，現隔離住院中。

經疫調分析，該個案自5/10發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，因此，高市府立即啟動「醫院清零專案」並邀集林孟志教授、林俊祐副院長、洪敏男等3位醫療及感染控制組成專家小組，與衛生局共同進行進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作。

陳其邁指出，今日晚間已將所有員工(55人)召回採檢並進行居家隔離，住院病人39人，預計安置採檢後送負壓隔離病房，該院於清空後將進行全面消毒，務必於最短時間內控制疫情。

陳其邁強調，確保住院病患安全及釐清醫療人員感染狀況為當務之急，並也責請衛生局務必針對該院住院病患進行妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後，再返院，預計該院最快6月上旬恢復正常。

仁惠婦幼醫院清零計畫接觸者匡列原則

第一圈：醫院工作人員55人、住院病患39人，總計採檢居隔94人，檢驗結果將於清晨出爐。

第二圈：5月7日迄今，有近期有進出醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握43人，今晚通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。

第三圈：5月7日迄今，門診就醫民眾及家屬，明日通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。