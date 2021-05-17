　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／仁惠醫院1確診「全面淨空」　陳其邁深夜曝院內最新狀況

政治中心／綜合報導

本土疫情持續升溫，今天（17 日）新增 333 例本土案例，各大縣市都有確診者及相關足跡，高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院晚間也出現確診案例，醫院外出現防疫巴士，準備將人載往檢疫所隔離；市長陳其邁稍早已經下令啟動「清零專案」，今天就會完成淨空醫院，他也於臉書曝院內最新狀況。

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，衛生局今日接獲一例陽性個案為為60多歲本國籍男性，為醫院行政人員，該案於5/8曾至萬華區活動，當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家5/9在家未外出。5/10出現喉嚨痛症狀，5/13至診所就醫返家。5/14去醫院上班。5/15-16在家未外出。5/17因仍有喉嚨痛症狀至醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性(CT：21)，現隔離住院中。

經疫調分析，該個案自5/10發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，因此，高市府立即啟動「醫院清零專案」並邀集林孟志教授、林俊祐副院長、洪敏男等3位醫療及感染控制組成專家小組，與衛生局共同進行進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作。

陳其邁指出，今日晚間已將所有員工(55人)召回採檢並進行居家隔離，住院病人39人，預計安置採檢後送負壓隔離病房，該院於清空後將進行全面消毒，務必於最短時間內控制疫情。

陳其邁強調，確保住院病患安全及釐清醫療人員感染狀況為當務之急，並也責請衛生局務必針對該院住院病患進行妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後，再返院，預計該院最快6月上旬恢復正常。

仁惠婦幼醫院清零計畫接觸者匡列原則

第一圈：醫院工作人員55人、住院病患39人，總計採檢居隔94人，檢驗結果將於清晨出爐。
第二圈：5月7日迄今，有近期有進出醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握43人，今晚通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。
第三圈：5月7日迄今，門診就醫民眾及家屬，明日通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。

ET快訊
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　匡列人數出爐
遭網狂酸　華航機師嗆「歡迎體驗自主管理」：台中還沒三級喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北停電名單「9成在內湖」　高嘉瑜爆氣：把內湖人當塑膠嗎

防疫扯後腿！民眾黨籲側翼：戴好口罩、別亂噴口水

快訊／仁惠醫院1確診「全面淨空」　陳其邁深夜曝院內最新狀況

5天內2度停電！政院官員：興達跳電導致停電，非因缺電

一週兩大跳電+本土確診爆　前駐美外交官：老共恐在這時間攻台

「有政府，又停電」　國民黨點名王美花下台負責

快訊／台電一週停電2次　總統蔡英文道歉：我也很難接受

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

台北停電名單「9成在內湖」　高嘉瑜爆氣：把內湖人當塑膠嗎

防疫扯後腿！民眾黨籲側翼：戴好口罩、別亂噴口水

快訊／仁惠醫院1確診「全面淨空」　陳其邁深夜曝院內最新狀況

5天內2度停電！政院官員：興達跳電導致停電，非因缺電

一週兩大跳電+本土確診爆　前駐美外交官：老共恐在這時間攻台

「有政府，又停電」　國民黨點名王美花下台負責

快訊／台電一週停電2次　總統蔡英文道歉：我也很難接受

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

萬華男「恐怖無罩」趴趴走！廣州街被抓拒戴　下場慘了

靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　意外曝光美軍安合旅駐台

小學生造句曝櫃子「暗黑祕密」！　老師改作業羞爆：叫媽媽來學校

台北停電名單「9成在內湖」　高嘉瑜爆氣：把內湖人當塑膠嗎

半導體ETF怎麼選　一張表看懂！

陳建仁／台灣防疫的成功關鍵與未來挑戰

確診飆升又停電　李明依轟政府「該普篩」：台灣繼續演國王的新衣？

高人氣開架「紅瓶小方塊」粉底換上Kitty包裝太可愛　這次不買不行

疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

王柏傑「親密躺床照」放閃謝欣穎！　互相交疊甜喊：不要出門喲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

快訊／台電一週停電2次　總統蔡英文道歉：我也很難接受

新北359人確診「各區完整數字公布」

一週兩跳電+本土確診爆　前駐美外交官：老共恐在這時間攻台

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

「有政府，又停電」　國民黨點名王美花下台負責

興達跳電致停電　政院官員：非因缺電

防疫扯後腿！民眾黨籲側翼：戴好口罩、別亂噴口水

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

王浩宇：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

差點又比中指！柯自嘲：不要再比

快訊／五股蘆洲林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

快訊／蘇貞昌明早再訪指揮中心

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

高雄市鳳山區一間醫院傳出一名男員工有確診，衛生局緊急啟動「清零專案」，目前因為這起個案而匡列的人數137人，衛生局也同步通知採檢，要求結果出爐之前，不能外出。

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親上火線

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親上火線

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

關鍵字：

高雄陳其邁仁惠影音

讀者迴響

熱門新聞

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

Sandy遇停電收吳宗憲安撫簡訊　一點開被嚇哭

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

北部確診男多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

為何又是C、D組？台電回答了

快訊／台電：晚間負載達3487.2萬瓩　遠超過平常夜間用電

遭網酸　華航機師嗆：台中還沒三級喔？

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面