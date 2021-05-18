台大收到篩檢陽性患者！院長吳明賢親自回應「曝急診陽性率」

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／台大醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院院長吳明賢昨天發了一封公開信向同仁打氣，但稍早有消息傳出，會發公開信是因為院內患者篩出陽性。對此，吳明賢受訪時親自澄清「院內篩檢1000多位住院病人都沒有陽性，現在收的都是急診篩檢出來的或是別家醫院轉過來的。」另外，吳明賢也透露「急診每天篩出的陽性是10%。」

有媒體爆出一名不具名醫師透露，台大院長吳明賢發公開信是因為院內疑似篩出陽性住院患者。吳明賢隨後受訪時親自否認，他表示，台大早在一個月前就做擴大篩檢，上禮拜就緊急開會把防疫病房都清空出來，現在急診每天篩出的陽性是10%，院內並沒有住院患者篩出陽性，現在收治的都是就醫篩出來的個案。

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吳明賢說，台大之前的住院病人都沒有陽性，現在收治的病人都是在急診篩到的，或是其他醫院轉過來，沒有在住院病人裡面篩到，而且中央現在已經規定所有要住院的病人都要篩檢，已經住院的也要篩檢，所以之前就已經針對醫院做1000多位病人篩檢，「沒有一個人是陽性的」，所以現在有的陽性個案絕對不是住進來才發現是陽性。

吳明賢強調，台大沒有院內感染的事情，那封公開信目的很簡單，台大團隊很早就開始準備，需要一線醫護同仁協助，公開信是要讓大家知道之後醫療量能降載後，很多醫師都需要參與患者照顧，希望大家做好準備而已，就這麼單純。