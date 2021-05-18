新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發





▲新北市各區本日確診數。（可點圖放大／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例確診案例，分別為240例本土及5例境外移入，確診個案中新增2例死亡。隨後，新北市也公布新增案例足跡，包括林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發，其中，中和景安站、三重三和路爭鮮﹑三和夜市、蘆洲中原公園等多次重複出現。

衛生局指出，新北市今新增確診人數為106人，自4月26日到5月18日本市總確診人數已達465人。新增各區確診人數，中和新增33人（累計74人），板橋新增26人（累計120人），其餘地區新增為零星個位數。

侯友宜指出，新北市累計465人確診，仍以板橋120人最多，中和33例，板橋26例，新店8例，其次都大幅下降中，今昨兩日比較，板橋從38例下降至26例，中和則是從16個上升到33個，可知疫情變化很快。新北市確診案例從14日開始大幅上升，疫情能否壓下來，就看這幾天的指標。至於板橋篩檢站，昨天198人中也10人陽性，陽性率為5%。

根據新北市衛生局資料，5月9日到5月15日期間確診者足跡包括：

5月9日：

淡水海宴餐廳

蘆洲中原公園

板橋莊敬公園活動中心

5月10日：

林口高爾夫球場

蘆洲中原公園

5月11日：

蘆洲中原公園

林口高爾夫球場

板橋埔墘市場

三重三和夜市

5月12日：

中和景安站家樂福

永和福和橋下市場

Global Mall環球板橋車站B1

板橋區重慶街黃昏市場

蘆洲中原公園

板橋中正路市場

5月13日：

永和福和橋下市場

智光黃昏市場

蘆洲中原公園

三重三和路四段爭鮮

5月14日：

永和福和橋下市場

蘆洲中原公園

大潤發碧潭店

板橋福德市場

三重三和路四段爭鮮

5月15日：

三重三和路四段爭鮮

蘆洲中原公園

▼新北市府公布風險足跡點。（可點圖放大／新北市府提供）

