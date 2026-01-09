　
一住進加護病房　家屬就送禮！ICU醫「1原因」婉拒：2情況不收禮

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲ICU醫師陳志金分享收禮眉角。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

不少病人住院期間，家屬會送禮向醫療團隊表達心意。ICU醫師陳志分享，加護病房護理師遇到家屬送禮時，常常不敢直接收下，他認為一律拒絕雖然最簡單，但若家屬只是想感謝，拒收可能讓對方難過或誤以為被嫌棄，因此他會依「送禮時機」與家屬是否「有所期待」來判斷是否收下。

家屬送水果能收嗎？陳志金：兩種時機會婉拒

陳志金在臉書發文，面對送禮可以用簡單原則判斷「家屬是單純的想要感謝我們？還是有所期待？」他提到，從「時機」來看，若病人往生後家屬仍專程到加護病房送禮，他會交代「這個一定要收下」，因為那是家屬想為病人盡一點心力，也有助協助家屬放下。

若病人已康復出院、或將轉到普通病房，這時送禮多為單純表達感謝；也有人出院很久後路過醫院附近，或陪家人回診時順道致意，他表示通常不會拒絕，認為這是對醫療人員的肯定。

至於他所說的「不好的時機」，陳志金列出兩種情況，一是病人一住進ICU就送禮、或病況在變差的時候送禮；二是在家屬提出某些「要求」未被滿足時送禮，例如要求在會客以外的時間再進來、或要求更多人進來等。他表示，這些時刻送出的禮物，可能代表對方有所期待，若收下反而讓團隊感到為難，因此會選擇婉拒。

除了時機，陳志金也補充，會考量「送的東西」本身，若退回去會造成家屬為難或困擾，則會選擇收下，例如家屬提了20杯飲料來，團隊只能先收，再請對方下次不要破費；家屬自己種的水果、自家賣的餐點，通常也不好意思婉拒，「如果是『節日相關』的，這個也是不好意思拒絕，『鳳梨』和『芒果』，我個人是不忌諱的，不過同仁會瞪我就是了。」

他也提到，通常昂貴且能保存很久的禮物會婉拒，唯一例外是，曾有家屬在病人出院後，送ICU部門數台平板電腦，協助與插管病人溝通使用，因為「對其他病人有幫助」，便會請示院方並安排公開的捐贈儀式。

01/07 全台詐欺最新數據

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」

ICU醫師陳志金在臉書分享，加護病房雖靠儀器與數據救命，但對家屬來說往往「冰冷且遙遠」。當醫師告知病況不樂觀，家屬常覺得自己「能做的太少」，就會帶平安符、佛經，甚至宮廟求來的「符水」到床邊。對此他坦言自己多半不反對，因為那不只是迷信，而是家屬在崩潰邊緣抓住的一點點希望與祝福。

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

