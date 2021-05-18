台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實：他人不舒服

▲台鐵北車有外包清潔人員確診。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

信實保全旗下子公司信實公寓大廈今（18）日公告有名員工確診，其為台鐵北車委外的清潔人員！據了解，該名員工曾有萬華足跡。對此，信實集團台鐵服務處人員證實，確診同仁在公共場所工作沒錯，但詳細情況仍有待衛生單位調查後確認，對於詳情不願透露。他也強調，針對該起事件已進行相關管制，消毒工作每天都在進行。

據了解，該名於台鐵北車月台工作的清潔人員，有萬華地區活動史，因近日出現身體不適採檢確診。對此，信實集團台鐵服務處人員證實有在公共場所工作之員工染疫，「我也不是很清楚，只知道他人不太舒服」，對於詳情不願透露，只表示目前相關疫調及詳情仍有待中央主管機關說明。

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信實集團台鐵服務處人員進一步表示，希望不要影響大家工作情緒，針對員工確診也會做相關管制，至於加強消毒工作一直在進行，每天、每小時定期消毒，即使是平時接獲衛生單位通報有確診個案經過車站，都會針對性加強清消，至於相關疫調內容則不方便對外公布。

對於是否有外包清潔人員確診，台鐵回應，每站都有加強消毒，對於傳聞內容不證實。

▲信實集團出現確診案例，目前已進行消毒。（示意圖／資料照）

信實保全旗下子公司信實公寓大廈今早公告有名員工確診，表示目前該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

信實公寓公司指出，追溯該員接觸史，匡列可能接觸者計28人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離。公司亦將持續關切及提供相關諮詢與協助。另外，除原定例行辦公區域消毒外，也會針對該員工作場域加強清消，公司也強調，此事件不影響公司營運，後續處理一切遵從中央疫情指揮中心指示。