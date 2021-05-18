　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實：他人不舒服

▲▼三級警戒後首個上班日 台北車站 搭乘台鐵人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵北車有外包清潔人員確診。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

信實保全旗下子公司信實公寓大廈今（18）日公告有名員工確診，其為台鐵北車委外的清潔人員！據了解，該名員工曾有萬華足跡。對此，信實集團台鐵服務處人員證實，確診同仁在公共場所工作沒錯，但詳細情況仍有待衛生單位調查後確認，對於詳情不願透露。他也強調，針對該起事件已進行相關管制，消毒工作每天都在進行。

據了解，該名於台鐵北車月台工作的清潔人員，有萬華地區活動史，因近日出現身體不適採檢確診。對此，信實集團台鐵服務處人員證實有在公共場所工作之員工染疫，「我也不是很清楚，只知道他人不太舒服」，對於詳情不願透露，只表示目前相關疫調及詳情仍有待中央主管機關說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

信實集團台鐵服務處人員進一步表示，希望不要影響大家工作情緒，針對員工確診也會做相關管制，至於加強消毒工作一直在進行，每天、每小時定期消毒，即使是平時接獲衛生單位通報有確診個案經過車站，都會針對性加強清消，至於相關疫調內容則不方便對外公布。

對於是否有外包清潔人員確診，台鐵回應，每站都有加強消毒，對於傳聞內容不證實。

▲▼花蓮市清潔隊分二路，同步在市區及車站執行消毒工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲信實集團出現確診案例，目前已進行消毒。（示意圖／資料照）

信實保全旗下子公司信實公寓大廈今早公告有名員工確診，表示目前該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

信實公寓公司指出，追溯該員接觸史，匡列可能接觸者計28人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離。公司亦將持續關切及提供相關諮詢與協助。另外，除原定例行辦公區域消毒外，也會針對該員工作場域加強清消，公司也強調，此事件不影響公司營運，後續處理一切遵從中央疫情指揮中心指示。

ET快訊
本土病例飆升　這3張防疫保單停售！
快訊／彰化歌唱班22確診者足跡曝　踩遍8鄉鎮、跨縣吃美食
好消息！竹縣確診2童「再採皆陰」　217匡列全部解隔離
台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實了
高雄退休男極樂足跡曝！萬華+養生館　發燒確診
快訊／《蘋果日報》解僱332人「沒提前通報」　北市將罰最高5

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外包清潔人員確診！兩廳院：未擔任兩廳院清潔工作

基隆疫情懶人包！累計13例本土　其中就有「11人」與萬華群聚有關

插管需10名醫護協助！　醫嘆若爆發多起重症「我一定沒能力救你」

快訊／彰化歌唱班22確診18足跡曝！踩遍8鄉鎮跨南投草屯吃美食

醫護忙篩檢整天沒吃飯！他「等40分鐘」竟投訴衛生局：讓我等了5小時

全台5天2停電！日月潭放水發電救援　水位大降釀2船擱淺

好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰　217匡列今晚全部解隔離

疫情不停課？網友爆：軍校仍有教室上課情形　國防部回應了

桃園2確診天天到萬華！　她見「足跡表」超同情...網嘆：鼻酸了～

台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實：他人不舒服

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

外包清潔人員確診！兩廳院：未擔任兩廳院清潔工作

基隆疫情懶人包！累計13例本土　其中就有「11人」與萬華群聚有關

插管需10名醫護協助！　醫嘆若爆發多起重症「我一定沒能力救你」

快訊／彰化歌唱班22確診18足跡曝！踩遍8鄉鎮跨南投草屯吃美食

醫護忙篩檢整天沒吃飯！他「等40分鐘」竟投訴衛生局：讓我等了5小時

全台5天2停電！日月潭放水發電救援　水位大降釀2船擱淺

好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰　217匡列今晚全部解隔離

疫情不停課？網友爆：軍校仍有教室上課情形　國防部回應了

桃園2確診天天到萬華！　她見「足跡表」超同情...網嘆：鼻酸了～

台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實：他人不舒服

江俊翰《多情》被賜死粉絲爆哭　和「女兒」宅家防疫：有女萬事足！

李晶晶最近spend很多time在「這裡」　超美新家花兩年半裝潢

菱光監察人提告董座黃育仁涉違證交法　黃育仁反擊：黃茂雄把東元同仁當家臣

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

想延期去墾丁！網美民宿要收11%手續費　網怒刷負評：根本發防疫財

朱學恒痛罵文組「抹黑核四」　理工科哪有修不好的機器

看寶寶吃特大號米餅！黑臉保母「硬拔轉身逃」　網笑：太壞要檢舉

本土病例飆升　這3張防疫保單停售！

鄰居小孩亂按電鈴求開門！他幫1次傻眼「很沒禮貌」：把我當傭人

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

更多熱門

相關新聞

竹縣確診2童二、三採陰　217匡列今晚解隔離

竹縣確診2童二、三採陰　217匡列今晚解隔離

中央流行疫情指揮中心前天(16日)公布之新竹縣兩例本土確診案例：湖口未滿6歲男童和芎林未滿5歲女童，因就醫時採檢呈現陽性反應，經醫院通報中央流行疫情指揮中心為確診案例，竹縣府依中央指示緊急匡列接觸者217人，並全數居家隔離、陸續採檢送驗，兩名孩童經後續兩次採檢，結果皆為陰性，今晚由指揮中心確定解除隔離，目前已辦理出院。

桃園2確診足跡曝　她見「足跡表」超同情

桃園2確診足跡曝　她見「足跡表」超同情

全國停課　國防部宣布：各軍事院校改採居家線上教學

全國停課　國防部宣布：各軍事院校改採居家線上教學

北市里長太太確診　籲里民別去服務處

北市里長太太確診　籲里民別去服務處

勇兔扮「打掃阿姨」刷馬桶…網問：缺男友嗎

勇兔扮「打掃阿姨」刷馬桶…網問：缺男友嗎

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染本土確診台北車站台鐵清潔人員

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

快訊／今日本土+240例

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面