生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

內行科普「飛官防寒衣」真相：軍購不是淘寶下單

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲F-16戰機飛官辛柏毅目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者葉國吏／綜合報導　

空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16V失蹤後，外界質疑飛行員沒穿防寒衣壓縮了救援黃金期，部分藍白人士藉「防寒衣預算」批評政府無能。曾任麻省理工科技評論中文網研究經理的Eric Lin在臉書發文科普，強調空軍對飛行裝備要求極高，防寒衣不是隨便買現成「把軍購採購當成淘寶下單」，這關乎飛安和人命，不能用一般採購邏輯來看。

防寒衣爭議與科普回應
辛柏毅失聯引發大量討論，有人批政府編預算卻還沒買到防寒衣，讓飛官冒險。網路上甚至開始流傳「防寒衣遲到是政府無能」的說法。對此，Eric Lin看不下去，直言這種把專業軍購當成網拍的想法，會讓懂軍事的人笑翻。他在社群平台發文，從科學和飛安角度，解釋為什麼不能直接買市面上的防寒外套給飛行員穿。

▲國民黨團召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

抗G衣配合與座艙安全
首先，戰機飛行員需要穿「抗G衣」對抗高重力。戰機纏鬥時，飛行員承受超高G力，抗G衣必須瞬間加壓，幫助血液回流腦部，否則很快會暈倒。如果穿了厚重外套，不管是裡面還是外面，都會阻礙抗G衣壓力，導致飛官昏迷，甚至墜機，所以亂買衣服真的會出事。

第二點是座艙空間非常有限，飛行員被綁在彈射椅上，手要操作很多精密開關。市售防寒衣袖子太厚、太寬鬆，容易勾到按鈕或卡住彈射拉環。這種狀況在緊急時刻可能造成致命危險，空軍過去測試過舊款防寒衣，發現不合用就全部退回，就是怕影響操作安全。

▲空軍參謀長李慶然8日接受國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

材質要求與專業堅持
第三，軍用防寒衣必須用阻燃材質，不能像一般市售保暖外套用尼龍或聚酯纖維。因為座艙起火時，普通布料會瞬間融化黏在皮膚上，造成嚴重燒傷。軍規飛行衣選用Nomex這種特殊阻燃纖維，全球產能有限，只能排單訂做，根本不是去賣場隨便買就能解決。

Eric Lin強調，國防部對飛官命安全非常謹慎，寧願延後交貨，也不要為了趕預算買不合格裝備。之前因防寒衣設計不符飛安標準而重新招標，是負責任的做法。他也呼籲那些只會看預算執行率、不管裝備適用的政客，「專業就交給專業，別只會嘴砲，這樣才是對國軍安全的真正保障。」

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

