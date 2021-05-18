食品研發員「少說2天」雲林足跡曝！　上銀行、吃虱目魚和自助餐

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣政府17日晚間公布台中確診者「大里2號男」（案1886）在當地的足跡，他12日、14日、15日都曾到過雲林，不僅上銀行辦事，還跑去斗六市大學路「專吃無刺虱目魚」吃午餐。

▲雲林縣政府公布的案1886足跡比台中市政府多出2天。圖為雲林縣長張麗善。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

案1886現年45歲，是一名保健食品研發人員，台中市政府17日公布他的足跡，根據疫調資料顯示，他曾前往小葉早餐屋、永和豆漿、食品廠、日本料理店、水電材料行等地點，14日還曾前往台北市，15日則去過雲林縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，雲林縣政府同日晚間公布案1886在當地的足跡，發現他其實早在12日就曾前往雲林，並在當日12時30分於斗六市雲林路「奇峰自助餐」用餐，13點30分前往「台灣中小企業銀行斗六分行」，之後回到斗六市久安路工廠工地至17點返回台中。

接著，案1886在14日再次進入雲林縣，約於14點30分前往斗六市大學路「專吃無刺虱目魚」吃午餐，用餐完畢後前往斗六市久安路工廠工地至17點返回台中；15日約於16點30分前往林內鄉九芎村「7-11晟興門市」。

▲台中公布的確診者足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

很快就有眼尖網友發現，雲林縣政府公布的案1886足跡，整整比台中市政府公布的多出2天。對此，雲林縣衛生局提醒，曾出入相關場所的民眾請進行自我健康監測，若於5月22日前出現發燒、呼吸道感染、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴上醫用口罩，迅速至附近的指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸工具，就醫時也請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露以及周遭其他人是否有類似症狀，如有相關疑問，也可撥打1922詢問。

▼雲林公布的確診者足跡。（圖／雲林縣政府提供）