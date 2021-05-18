全國停課　國防部宣布：各軍事院校改採居家線上教學

▲國防大學復興崗校區。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，教育部長潘文忠18日宣布，全國各級學校自5月19日至5月28日停止到校上課，將改採線上教學。對此，國防部晚間表示，國防部所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自19日至28日採居家線上學習，線上教學為正式課程，不另行補課。

潘文忠18日下午在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，全國各級學校自19日至28日停止到校上課，改採線上教學，呼籲大專生就近待在學校宿舍、住處或家中學習，避免移動。

此外，為降低群聚感染風險，全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日至5月28日停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也配合停課，讓所有學生在在家學習。

對此，國防部18日晚間表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫指導，以及教育部公告之「大專校院及高級中等以下學校自5月19日至28日改採線上教學」作法，國防部所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自19日起至28日止，採居家線上學習，線上教學為正式課程，不另行補課。

國防部指出，各軍事校院基礎教育及碩、博士班學（員）生自19日上午起離校，由各校院律定採小批次人流管制、區分時段離校，將以最小編組方式實施，避免人員群聚。

另外，國防部也要求，各軍事校院應確實完成家屬聯繫，並向所屬學（員）生及家長清楚說明，協請家長共同協管。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。