3確診者到過雲林「足跡曝光」　隔離4人、自我監測22人

▲雲林縣政府公布新冠狀病毒確診個案，其中「案1886」於5月12、14、15日三天進入斗六市，「案1946」、「案2016」於5月8日進入西螺鎮。（圖／雲林縣政府）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣政府今（17）日晚間於縣政府新聞處網站公布新冠狀病毒確診個案，其中「案1886」於5月12、14、15日三天進入斗六市，匡列居家隔離者4名、自我監測者10名；「案1946」、「案2016」於5月8日進入西螺鎮，匡列自我健康監測12名。
雲林縣政府確診個案足跡報告指出，「案1886」於5月12日12點30分於斗六市雲林路「奇峰自助餐」，用餐後約13點30分前往「臺灣中小企業銀行斗六分行」，之後回到斗六市久安路工廠工地至17點返回台中。
之後，「案1886」5月14日進入雲林縣，約14點30分直接到斗六市大學路「專吃無刺虱目魚」吃午餐，用餐完畢後前往斗六市久安路工廠工地至17點返回台中。5月15日約16點30分僅到林內鄉九芎村「7-11晟興門市」。
至於「案1946」、「案2016」為5月8日進入雲林縣，中午12點至下午14點間，到西螺鎮西螺福興宮拜拜後前往西螺鎮中央市場內閒置廣場用餐。
衛生局提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康測若於5月22日前燒、呼吸道、腹、嗅味覺異常等症狀，應佩戴用口罩,速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。
雲林縣衛生局強調，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問請撥打1922。
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