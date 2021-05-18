再增2護理師「亞東11人院內群聚」　86歲死亡患者和指標個案同病房

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土個案今新增2例死亡，其中一例是亞東醫院86歲患者。指揮中心發言人莊人祥表示，該死亡個案和指標個案是同病房，所以擴大採檢就確診，個案本身有許多慢性病，包括心臟病、糖尿病和不明原因肺纖維化，感染源也研判是被指標個案感染所致。

亞東醫院表示，死亡個案為86歲男性，本身有高血壓，糖尿病，慢性腎臟病，胃潰瘍，肺阻塞與肺纖維化病史且固定服藥，身上有氣切管路，鼻胃管與尿管長期使用，病患長期臥床，這次因肺炎併發肺纖維化急性惡化，併有尿道感染，在今年4月26日至急診並於隔天住院，當時檢驗COVID-19陰性。

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之後院內出現新冠肺炎個案，病患進行鼻腔採檢，5月15日 第一次採檢陰性；5月16日傍晚發現第二次採檢陽性， 5月17日凌晨轉入負壓隔離病房，5月17日下午一點左右， 護理師探視時，生命跡象正常並進行鼻胃管護理，之後再度探視， 發現病患無生命跡象， 病患於下午兩點左右病逝。

而在亞東院內群聚中，原本是1名看護、8名患者，匡列者進行二採，有2名護理師陽性，目前累計院內感染11位，其他陰性人員也會持續隔離到期滿並進行相關採檢。