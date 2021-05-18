快訊／基隆公布3確診、1未有案號足跡　2人曾去萬華卡拉OK、茶館

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，17日再新增333起本土病例，18日基隆市政府公布新增3例、尚未有案號1例足跡，分別為案1945、案1946、案2089 、確診者（案1554）之姐姐尚未有案號1例足跡，其中2名確診者曾到過金華都卡拉OK、舊情綿綿茶館。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，確診者（案1945、案1946）於5日7時至8時自行開車到老戴豆漿大王（基隆市孝三路49號）、6日19時至20時自行開車到金華都卡拉OK（台北市萬華華西街21巷3號）、6日20時至21時到舊情綿綿茶館（台北市萬華區桂林路106號）、7日4時至5時到老戴豆漿大王（基隆市孝三路49號）、12日10時30分至11時自行開車到東明路全聯（東明路177號1樓）、11時20分至12時20分再到竹間火鍋店（忠二路44號2樓）。

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林右昌說，確診者（案2089）於2日至11日、14日至16日自行騎車停留時間7時至8時七堵南興菜市場（南興路-開元路-光明路-自治街）、12日自行騎車停留時間7時至8時七堵南興菜市場（南興路-開元路-光明路-自治街）；橘之堡餐廳（愛二路43號2樓）停留時間12時至13時。

另外，確診者（案1554）之姐姐活動史調查於4日16時至22時騎車到鍋仙涮涮鍋基隆旗艦店（麥金路197號1樓）打工、5日18時至22時到鍋仙涮涮鍋基隆旗艦店（麥金路197號1樓）打工、6日18時至22時到鍋仙涮涮鍋基隆旗艦店（麥金路197號1樓）打工、9日12時至13時到基隆仁愛市場（愛三路21號）用餐、11日18時至22時到鍋仙涮涮鍋基隆旗艦店（麥金路197號1樓）打工、12日18時至19時到鍋仙涮涮鍋基隆旗艦店（麥金路197號1樓）打工、13日合田火鍋基隆店（中山區復興路265號）用餐。

▲基隆市公布3確診、1未有案號足跡。（圖／基隆市政府提供）

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