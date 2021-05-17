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快訊／高雄首起「院內感染」風險高　啟動清零！醫院確診男員工足跡史曝光

記者吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局證實接獲一起陽性個案，是仁惠醫院內60歲的男性行政人員，現在衛生局初步公開足跡史，指這名確診男子5月8日有到萬華區活動，當天搭高鐵往返高雄。

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區一間醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

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這名確診男子是在5月8日搭高鐵到台北，同時有萬華的旅遊史，當天也是搭高鐵返回，同時轉搭台鐵自強號到鳳山火車站，自行騎摩托車返家。5月10日出現喉嚨痛症狀，5月13日與17日都有到診所看診，但因為有萬華旅遊史，所以醫院通報採檢確診，陽性CT值為21，現在隔離住院中。

經過疫調分析，這名確診男子在10日發病之後，都有到醫院上班，同時足跡多達好幾個樓層，初步認定院內風險高，因為高雄市衛生局啟動「清零計畫專案」，17日晚間已將所有員工(55人)召回採檢並進行居家隔離，住院病人39人，預計安置採檢後送負壓隔離病房，該院於清空後將進行全面消毒，務必於最短時間內控制疫情。

市長陳其邁也說強調：「醫院為防疫之堡壘，務必於天亮前完成清零專案，確保住院病患安全及釐清醫療人員感染狀況為當務之急，市長也責請衛生局務必針對該院住院病患進行妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後，再返院，預計該院最快6月上旬才可恢復重新啟用。

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