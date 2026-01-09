摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！

▲星展看準新春消費熱潮，推出「摘星開運 星想事成」刷卡優惠專案。（圖／資料照，下同）

跨完年、準備迎接農曆春節，很多人開始盤點今年的「必花清單」：過年採買年貨、安排春節出遊、繳保費替自己和家人買份保障，甚至在新的一年想換新機討個好彩頭。如果可以用同一張卡，邊刷邊累積好運、再把回饋和好禮一起帶走，大概就是新年最有感的開局！星展銀行（台灣）看準新春消費熱潮，推出「摘星開運 星想事成」刷卡優惠專案，自 2026/1/1 起一路加碼到4/30，不只提供最高3%回饋，還狂送百台最新iPhone 17，春節再加碼抽百萬紅包，讓卡友每一筆刷卡都變成幫自己添好運的小儀式。

新春開運刷卡一般消費最高享3%回饋，再抽iPhone 17，刷越多中獎機率越高！

新年到來，規劃要換家電、添購大件家具或準備出國玩的人有福了，星展推出「摘星開運 星想事成」活動，端上高額回饋、鉅額獎品給卡友作為「開運新年禮」！自2026/1/1至4/30，活動期間月月刷星展信用卡，一般消費超過NT$20,000並完成當月登錄，超過部分可享2%刷卡金，每月最高回饋 NT$500。搭配星展eco永續商務卡刷卡，最高可享3%回饋，等於日常消費、過年採買本來就要花的錢，只要刷星展卡，就能享更多回饋。

此外，活動期間內，只要持星展信用卡刷一般消費並完成登錄，筆筆都可抽全新 iPhone 17，活動期間共抽出100名，每月抽出25台，等於每個月都有一次中獎機會！此外，想要提高中獎機率還有個小撇步，只要新增任一筆分期消費，抽獎機會直接放大為5倍；海外實體刷卡更可享抽獎機會翻10 倍！

春節檔期還有一波紅包雨！星展自2026/2/9至2/22推出春節加碼活動，刷星展信用卡任一筆一般消費，就有機會抽 NT$10,000 紅包，共抽出100名幸運兒。新年走春、拜年包紅包、逛街吃飯就刷星展卡，搞不好下一期帳單打開就發現自己中獎，直接幫荷包「補運」！以上活動限量且均須登錄，記得把握機會！

▲持星展信用卡刷一筆一般消費並完成登錄，就有機會把全新 iPhone 17帶回家。

年初繳保費也能「筆筆開運」，首次保費最高4%回饋，替未來慢慢存好運

每年一月，不少人會收到保費帳單，也正是檢視自己和家人的醫療、壽險或意外險規劃是否到位的好時機。星展這次也把「繳保費」納入開運清單，自2026/1/1至4/30只要用星展卡繳保費累積達檻且完成登錄，即享筆筆保費回饋資格，總回饋最高達NT$8,000。首次使用星展卡繳納保費，還可再加碼回饋NT$300，最高能享有4%回饋（限量且須登錄）。對習慣把保險當作「人生基本配置」的小資族與家庭來說，原本就要繳的保費，換個支付方式就能多賺回饋，等於在為未來累積保障的同時，也替自己存了一點「好運基金」，穩穩開展新的一年。

春日小確幸：Agoda、Booking.com、Klook等平台線上訂購最高享6%刷卡金，最高享21%優惠！

春節連假、228 連假、甚至春天想來一趟說走就走的小旅行，只要持星展信用卡上網訂房，就能替荷包省更多。4月底前，只要在 Agoda、Booking.com、Trip.com、Expedia、Hotels.com、Airbnb、Klook等指定平台刷星展信用卡訂房，不但可享平台提供的訂房優惠，完成活動登錄後，累積消費還可享加碼最高6%刷卡金（回饋限量且上限NT$600）。在星展專屬官網訂房，優惠總計最高可達21%！簡單說，把本來就要花在住宿、交通票券上的預算，換到星展卡上結帳，就能讓行程變成「有回饋的出遊」，住得好、玩得爽，還能愜意享受刷卡金帶來的小確幸。

春節出國購物刷星展eco永續卡，最高享15%優惠！

準備在寒假、春假安排出國血拼的卡友，自2026/1/1至3/31，持星展指定信用卡至海外指定店家消費，滿額最高可享10%現金回饋；如果刷星展eco永續卡，國外一般消費還可再享最高5%現金積點回饋，最高合計15%優惠，不論是掃名牌、買戰利品，或是旅途中臨時添購行李箱，通通都能幫自己多省一筆。

▲持星展指定信用卡至海外指定店家消費，滿額最高可享10%現金回饋；如果刷星展eco永續卡，國外一般消費還可再享最高5%現金積點回饋，最高合計15%優惠。

新戶線上申辦可享 MONDAY BRUCE 胖胖箱!一卡在手，開運、出國一次到位

如果你還不是星展卡友，這波新春活動也幫你規劃好開運起手式，新戶自2026/1/1至2/28止於線上申辦星展信用卡並符合新戶首刷禮活動資格，就有機會獲得 MONDAY BRUCE 20 吋獨家聯名胖胖箱乙個（兩款隨機出貨），可愛又帶點厭世感讓人愛不擇手! 出國行李箱直接幫你準備好，無論是之後的春日小旅行或出國購物，都能拖著新箱子「滿載好運出發」。

星展信用卡這次的新春優惠，把「日常消費、繳保費、訂房出遊、海外購物」一網打盡，再加上抽 iPhone 17、抽紅包、送行李箱等多重好康，對精打細算的卡友來說，不只是一次刷卡攻略，更像是一整年的開運計畫。

*謹慎理財，信用至上