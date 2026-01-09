　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！

摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！（圖／資料照）

▲星展看準新春消費熱潮，推出「摘星開運 星想事成」刷卡優惠專案。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

跨完年、準備迎接農曆春節，很多人開始盤點今年的「必花清單」：過年採買年貨、安排春節出遊、繳保費替自己和家人買份保障，甚至在新的一年想換新機討個好彩頭。如果可以用同一張卡，邊刷邊累積好運、再把回饋和好禮一起帶走，大概就是新年最有感的開局！星展銀行（台灣）看準新春消費熱潮，推出「摘星開運 星想事成」刷卡優惠專案，自 2026/1/1 起一路加碼到4/30，不只提供最高3%回饋，還狂送百台最新iPhone 17，春節再加碼抽百萬紅包，讓卡友每一筆刷卡都變成幫自己添好運的小儀式。

新春開運刷卡一般消費最高享3%回饋，再抽iPhone 17，刷越多中獎機率越高！
新年到來，規劃要換家電、添購大件家具或準備出國玩的人有福了，星展推出「摘星開運 星想事成」活動，端上高額回饋、鉅額獎品給卡友作為「開運新年禮」！自2026/1/1至4/30，活動期間月月刷星展信用卡，一般消費超過NT$20,000並完成當月登錄，超過部分可享2%刷卡金，每月最高回饋 NT$500。搭配星展eco永續商務卡刷卡，最高可享3%回饋，等於日常消費、過年採買本來就要花的錢，只要刷星展卡，就能享更多回饋。

此外，活動期間內，只要持星展信用卡刷一般消費並完成登錄，筆筆都可抽全新 iPhone 17，活動期間共抽出100名，每月抽出25台，等於每個月都有一次中獎機會！此外，想要提高中獎機率還有個小撇步，只要新增任一筆分期消費，抽獎機會直接放大為5倍；海外實體刷卡更可享抽獎機會翻10 倍！

春節檔期還有一波紅包雨！星展自2026/2/9至2/22推出春節加碼活動，刷星展信用卡任一筆一般消費，就有機會抽 NT$10,000 紅包，共抽出100名幸運兒。新年走春、拜年包紅包、逛街吃飯就刷星展卡，搞不好下一期帳單打開就發現自己中獎，直接幫荷包「補運」！以上活動限量且均須登錄，記得把握機會！

摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！（圖／資料照）

▲持星展信用卡刷一筆一般消費並完成登錄，就有機會把全新 iPhone 17帶回家。

年初繳保費也能「筆筆開運」，首次保費最高4%回饋，替未來慢慢存好運
每年一月，不少人會收到保費帳單，也正是檢視自己和家人的醫療、壽險或意外險規劃是否到位的好時機。星展這次也把「繳保費」納入開運清單，自2026/1/1至4/30只要用星展卡繳保費累積達檻且完成登錄，即享筆筆保費回饋資格，總回饋最高達NT$8,000。首次使用星展卡繳納保費，還可再加碼回饋NT$300，最高能享有4%回饋（限量且須登錄）。對習慣把保險當作「人生基本配置」的小資族與家庭來說，原本就要繳的保費，換個支付方式就能多賺回饋，等於在為未來累積保障的同時，也替自己存了一點「好運基金」，穩穩開展新的一年。

春日小確幸：Agoda、Booking.com、Klook等平台線上訂購最高享6%刷卡金，最高享21%優惠！
春節連假、228 連假、甚至春天想來一趟說走就走的小旅行，只要持星展信用卡上網訂房，就能替荷包省更多。4月底前，只要在 Agoda、Booking.com、Trip.com、Expedia、Hotels.com、Airbnb、Klook等指定平台刷星展信用卡訂房，不但可享平台提供的訂房優惠，完成活動登錄後，累積消費還可享加碼最高6%刷卡金（回饋限量且上限NT$600）。在星展專屬官網訂房，優惠總計最高可達21%！簡單說，把本來就要花在住宿、交通票券上的預算，換到星展卡上結帳，就能讓行程變成「有回饋的出遊」，住得好、玩得爽，還能愜意享受刷卡金帶來的小確幸。

摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！（圖／資料照）

春節出國購物刷星展eco永續卡，最高享15%優惠！
準備在寒假、春假安排出國血拼的卡友，自2026/1/1至3/31，持星展指定信用卡至海外指定店家消費，滿額最高可享10%現金回饋；如果刷星展eco永續卡，國外一般消費還可再享最高5%現金積點回饋，最高合計15%優惠，不論是掃名牌、買戰利品，或是旅途中臨時添購行李箱，通通都能幫自己多省一筆。

摘星開運 星想事成！星展新年送出百台iPhone 17、百萬紅包！連假出國訂房最高再享21%優惠！（圖／資料照）

▲持星展指定信用卡至海外指定店家消費，滿額最高可享10%現金回饋；如果刷星展eco永續卡，國外一般消費還可再享最高5%現金積點回饋，最高合計15%優惠。

新戶線上申辦可享 MONDAY BRUCE 胖胖箱!一卡在手，開運、出國一次到位
如果你還不是星展卡友，這波新春活動也幫你規劃好開運起手式，新戶自2026/1/1至2/28止於線上申辦星展信用卡並符合新戶首刷禮活動資格，就有機會獲得 MONDAY BRUCE 20 吋獨家聯名胖胖箱乙個（兩款隨機出貨），可愛又帶點厭世感讓人愛不擇手! 出國行李箱直接幫你準備好，無論是之後的春日小旅行或出國購物，都能拖著新箱子「滿載好運出發」。

星展信用卡這次的新春優惠，把「日常消費、繳保費、訂房出遊、海外購物」一網打盡，再加上抽 iPhone 17、抽紅包、送行李箱等多重好康，對精打細算的卡友來說，不只是一次刷卡攻略，更像是一整年的開運計畫。

ATL活動：https://go.dbs.com/4pSDuc5
ECO辦卡：https://go.dbs.com/3MJW8V7
*謹慎理財，信用至上

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明
找蕭敬騰還不夠！　胡瓜鑽石舞台之夜卡司太猛

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國再添新旅宿！華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

