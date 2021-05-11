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王家貞關心少子化問題　黃偉哲：把錢用在刀口上創造有利生孕環境

▲台南市議員王家貞詢問黃偉哲市長的人口政策，黃偉哲說面對人口負成長的國安危機，將動用第二預備金，放寬排富條款，錢會花在刀口上，創造有利生孕環境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞詢問黃偉哲市長的人口政策，黃偉哲說面對人口負成長的國安危機，將動用第二預備金，放寬排富條款，錢會花在刀口上，創造有利生孕環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美國中情局公布台灣生育率全球倒數第一的秘密，市議員王家貞詢問黃偉哲市長今年1至4月台南人口減少3693人，衛生局編1百萬不孕補助卻排富，面對人口負成長的國安危機，台南市人口政策何在？黃偉哲市長說，不孕補助已花光，將動用第二預備金，放寬排富條款，錢會花在刀口上，創造有利生孕環境。

王家貞指出，美國CIA做了一個全球人口調查，結果發現台灣是全世界生育率最低的國家，全國新生兒出生人數低於17萬，生不如死且死亡多了8千人，黃偉哲市長在 2017年擔任立委時就關心少子化國安問題，認為台灣人如果沒有一代接一代國家哪有實力、老人家如何安老？黃偉哲立委成為台南市的大家長後呢？

王家貞列出黃偉哲上任後人口的曲線圖，2018年底上任至今2021年4月，台南市的人口一年比一年減少，前年少2925人，去年少5989人，今年到4月，短短4個月少3693人，台南市的人口政策在哪裡？為何偉哲立委打臉偉哲市長？

王家貞說，台南市自黃偉哲主政這段期間因應少子化問題編列的預算，教育局、社會局、民政局，在2019年總預算為24.66億元，2020年3局處編列39.35，到了2021年因應少子化問題相關預算增加到61.71億元，預算是有逐年增加。特別的是今年衛生局也加入陣容編了1百萬不孕症津貼，但才4個月錢就花完了，1百萬比起堆起來台南百億千億的前瞻單軌捷運預算差天差地，怎麼辦？少子化部分原因來自不孕症，是否應該增加補助治療不孕症，因不孕症補助衛生局訂了排富條款？有網友說繳稅繳得比人家多，為何福利比別人少，是否應該放寬讓台南人多活力。

台南市長黃偉哲表示，生育津貼的增加已經被證明不是一個有效刺激生育的政策工具，且從國家整體已經連續4個月出生率低於死亡率，就可以知道這個政策，恐造成縣市之間遷戶口比賽，不但紊亂戶籍制度，也對於縣市施政造成困擾。

黃偉哲進一步指出，目前台南市每1年要花將近兩億元的經費來支出生育津貼，對於台南市總人口的減少，如果主要是集中在育齡父母遷出，想在別的縣市領取比較高額的生育津貼，市府也只能表示尊重。最好的方式是由中央來定調生育津貼補助的額度，就如今年蔡英文總統已經把育兒津貼增加到3500元，2022年再增加到5千元，期待未來大家持續在這個方向上努力。

黃偉哲強調，需要正視的問題是台灣新生兒死亡率比其他各國都高，如果能夠降低死亡率，搶救幾百、甚至上千個幼小生命的話，其實比發更多的生育津貼都還值得。所以政府應該擬定短期人口政策目標，先要回到每年新生兒出生達到20萬，維持足夠的生育人數，才有機會提升總人口數。

台南市政府指出，少子化是舉國面臨的問題，以六都為例，台北較去年底減少2萬多人，新北市減少3200多人，高雄市則減少約5900人，台南市減少約3700人，呈現成長的只有桃園市和台中市。對此，行政院最近已提出對應政策，地方政府將積極配合。黃偉哲市長在擔任立委期間即開始關注本議題，擔任市長後，更指示各相關局處應積極面對少子化問題，目前台南市府已採取以下做法：一、增加上萬個托育床位：讓父母敢生願意養，配合中央推行準公化政策，與優質托嬰中心及社區保母簽約，至少提供11695個收托床位，讓家長免擔心托育問題，安心上班。

二、增設公托及親子館：符合家長多元的托育需求，建置公托中心及親子館，增加家長育兒支持，協助家長解決育兒問題。三、增列政府預算：社會局因應少子化，自2019年至2021年預算編列累計為31億2645萬6000元，經費編列成長率達31%，顯見台南市為因應少子化議題，大幅增加預算因應。

四、招商引資，增加在地就業機會：對於未來可能因高科技產業而遷移至台南的人口，市府也會積極推動相關生活機能完善，以爭取外移人口落戶。

社會局表示，截至今年5月11日，台南市共90間托嬰中心立案，77間加入準公共化，加入準公共化比例為86％；有收托兒童之保母數1619人，加入準公共化之保母數1549人，比率為95.6％。公共托育家園已完成7處，預計2022年再增加7處，並規劃新增2處非營利托嬰中心。目前親子悠遊館營運中的有10處，2021年預計再新增3處。

另外，王家貞議員關心人工生殖補助政策情形，衛生局長許以霖表示，根據「台南市人工生殖技術費用補助計畫」，2021年度人工生殖補助核定經費100萬元，針對2020年1月1日前設籍台南市、2019年度夫妻綜合所得稅未達20％、30歲以上不孕症婦女每案補助1萬元之取卵手術、胚胎植入術等人工生技術費用，自4月14日起開辦，截至4月底至已完成收件120對夫妻，將視審核結果依序提供補助。

台南市政府強調，將協助不孕症夫妻減輕人工生殖費用的負擔，鼓勵不孕症夫婦人數提升，黃偉哲並承諾，若經費不夠，將運用第二預備金支應。

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