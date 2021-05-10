台南仁德「老屋新力再現新藝」　黃偉哲:擁有工商、觀光休閒和藝術滿滿能量

▲台南市長黃偉哲前往視察「中洲麻油客棧」，並聽取仁德區公所簡報區政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



擁有便利交通路網的台南仁德區，是台南縣市合併以來，人口數持續正成長的行政區，台南市長黃偉哲10日前往視察「中洲麻油客棧」，並聽取仁德區公所簡報區政成果，一直持續關注大仁德地區發展的台南市議員郭鴻儀、許又仁、杜素吟，也到場關心。





台南市長黃偉哲表示，南市府近2年投入74.3億元建設區政，陸續在三爺溪治理工程、台一線文賢路拓寬和新建活動中心等項目施作，讓身為通往南方大門的仁德，宜居生活皆可得。





仁德區長黃素美表示，「中洲麻油客棧」從廢棄豬舍改造成休憩空間，在地特產「麻油」結合農業低碳輕旅行和食農教育，讓農村重新活絡，獲得「綠社區培力計畫」金牌獎肯定，去年還獲得台南市社區文化景觀營造類建築園冶獎。





仁德建設近2年投注74.3億元，其中分別以31億元的三爺溪治理工程占大宗，另4.8億元花在「萬代橋改建」，仁德滯洪池「仁德之心」景觀改造計畫則花費4000萬元，「正義抽水站」更新汰換機組作業為2600萬元，全面整治並提升防洪能力，盼讓地勢低窪的仁德改善易積淹水之苦。





在交通道路方面，斥資10.64億元完成特27 道路開通，連接文華路有效紓解182縣道車潮，串聯仁德至東區藝文景點；花費5.9億元拓寬文賢路（台一線至保安路），而「路平專案」工程花費6500萬元在中正路、勝利路、崑崙路施作。





擁有3個工業區的仁德，工商業興盛，轄內奇美博物館、十鼓仁糖文創園區和四座不同型態觀光工廠等都是熱門景點，南市府目前已完成二空新村都更招商簽約，透過新建社會住宅活化土地資源，接下來將新建活動中心等便民建設，積極替在地特色亮點加值，讓仁德具備工商、觀旅和休閒、藝術等滿滿量能。

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